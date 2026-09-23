Nóng nhất thể thao trưa 23/9: HLV tiết lộ Djokovic chưa có ý định nghỉ hưu

HLV tiết lộ Djokovic chưa có ý định nghỉ hưu

Sau khi Djokovic thất bại ở vòng 1 US Open, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu tay vợt người Serbia đã nghĩ tới chuyện nghỉ hữu hay chưa? Mới đây, bác sĩ vật lý trị liệu của Nole, Carlos Costa phần nào giải đáp thắc mắc của mọi người.

"Djokovic vẫn luôn nỗ lực đến giới hạn cao nhất trong mọi trận đấu. Với anh ấy, việc không vô địch US Open hay không tiến sâu tại giải đấu là thất bại lớn. Anh ấy không quen với điều đó và cảm thấy vô cùng thất vọng. Trong thâm tâm, anh ấy vẫn tin mình có thể giành được những danh hiệu cao quý nhất; thực tế là anh ấy đã lọt vào chung kết Australian Open và bán kết Wimbledon".

Anh trai Zverev chỉ trích Alcaraz, Sinner

Trong cuộc phỏng vấn với Sport1, Mischa Zverev, anh trai của Alexander Zverev đã đáp trả những ý kiến cho rằng em trai đoạt 2 Grand Slam trong năm 2026 (Roland Garros, US Open) một phần do không phải chạm trán Carlos Alcaraz và Jannik Sinner:

Zverev đoạt 2 Grand Slam trong năm 2026

“Tại sao họ không có mặt ở đó? Bởi vì họ bị chấn thương. Tại sao chúng ta lại bị chấn thương? Bởi vì, bằng cách nào đó, bạn không đủ mạnh, hoặc bởi vì bạn đã làm việc quá sức. Bởi vì bạn đã không nghỉ ngơi khi cần thiết. Giống như khi bạn vô địch Grand Slam và ai đó phàn nàn về màu tất của bạn. Khi ai đó chiến thắng và thành công, sẽ luôn có người nói: 'Cá nhân tôi không thích điều này hoặc điều kia".

Hoàng Sao đấu nhà vô địch bi-a thế giới, đại diện duy nhất của Việt Nam tranh 2 tỷ đồng

Ở lượt trận nhánh thua diễn ra chiều tối 22/9, Dương Quốc Hoàng có màn đối đầu căng thẳng với Daniel Maciol, một trong những tay cơ chất lượng của Ba Lan.

Cả hai set đấu đều phải phân định bằng những ván hill-hill nghẹt thở. Với bản lĩnh và lối đánh điềm tĩnh, Dương Quốc Hoàng đã xử lý tốt ở những thời điểm quyết định, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Chiến thắng này giúp Dương Quốc Hoàng tiến vào vòng cuối nhánh thua, nơi anh chỉ còn cách vòng Last 32 đúng một trận đấu.

Trận đấu đáng chú ý giữa Dương Quốc Hoàng và Kaci

Cũng ở lượt trận này, hai cơ thủ Việt Nam khác là Chu Việt Hoàn và Phạm Phương Nam đều phải dừng bước. Như vậy, Dương Quốc Hoàng trở thành đại diện duy nhất còn lại của Việt Nam tại WPA Men's 10-Ball World Championship 2026.

Đối thủ của Dương Quốc Hoàng ở trận đấu quyết định là Eklent Kaci, tay cơ được mệnh danh là "Đại bàng Albania". Eklent Kaci sở hữu bảng thành tích quốc tế đáng nể, nổi bật với 2 chức vô địch 10 bi thế giới vào các năm 2021 và 2023, cùng ngôi á quân giải pool 9 bi thế giới năm 2024.

Màn so tài giữa Dương Quốc Hoàng và Eklent Kaci sẽ diễn ra lúc 12h ngày 23/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Người chiến thắng sẽ giành tấm vé vào Last 32 của giải vô địch thế giới 10 bi 2026. Giải đấu có tổng quỹ thưởng 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng), trong đó nhà vô địch nhận 80.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng).

Đại chiến boxing Joshua - Fury có thể khiến Cardiff "thất thủ"

Theo Wales Online, trận đại chiến boxing hạng nặng giữa Anthony Joshua và Tyson Fury nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại Cardiff, thủ đô xứ Wales. Dù vậy, sự kiện này sẽ gây ra thách thức đáng kể cho nhiều dịch vụ và doanh nghiệp trong thành phố, đặc biệt ở lĩnh vực nhà hàng khách sạn.

Thời điểm diễn ra trận đấu cũng cận kề Giáng sinh, vì vậy chính quyền Cardiff lo ngại tình trạng "cung không đủ cầu" do các phòng khách vốn đã khan hiếm.

Ferrari nên "đập đi xây lại" vào năm 2027

Chia sẻ trên podcast F1 Nation, cựu tay đua James Hinchcliffe cho rằng Ferrari không cần quá quan tâm đến giai đoạn còn lại của mùa giải F1 2026. Thay vào đó, đội đua Italia nên tận dụng cơ hội để thử nghiệm, cải tiến mẫu xe đua nằm chuẩn bị cho mùa giải 2027:

“Mọi chuyện đã xong, đã kết thúc. Bây giờ là lúc tập trung vào năm 2027. Họ không cần phải lo lắng về áp lực duy trì cuộc đua vô địch nữa Họ có thể tham gia mỗi chặng đua cuối tuần, có thể thử nghiệm nhiều hơn một chút với những cải tiến mà họ mang đến đường đua".