Nóng nhất thể thao sáng 24/9: Lộ dấu hiệu Sinner và Federer không thân thiết

Lộ dấu hiệu Sinner và huyền thoại Federer không thân thiết

Jannik Sinner chưa từng tham dự Laver Cup và việc tay vợt số 1 thế giới tiếp tục vắng mặt ở giải đấu năm nay một lần nữa thu hút sự chú ý. Từ ngày 25 đến 27/9, đội châu Âu sẽ đối đầu đội Thế giới tại The O2 ở London, nhưng Sinner không góp mặt với lý do đang chữa trị chấn thương.

Sinner không thân thiết với đàn anh Federer như với Djokovic

Nhà báo Tây Ban Nha Jose Moron cho rằng không có dấu hiệu cho thấy Sinner và Federer có mối quan hệ xấu, song cũng hiếm khi thấy họ thể hiện sự thân thiết trước công chúng. Moron còn chỉ ra Sinner theo dõi Rafael Nadal và Novak Djokovic trên Instagram, nhưng không theo dõi Federer. Ở chiều ngược lại, Federer cũng không theo dõi Sinner dù có theo dõi Carlos Alcaraz.

Steveson lên tiếng về cáo buộc tấn công tình dục

Gable Steveson đã lên tiếng hôm 23/9, lần đầu tiên kể từ thất bại knock-out chỉ sau 12 giây trước Sean Sharaf tại UFC 331. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào trận thua, võ sĩ từng giành HCV Olympic 2020 dành phần lớn phát biểu để đề cập những cáo buộc tấn công tình dục trong quá khứ khi còn thi đấu cho Đại học Minnesota.

Năm 2019, Steveson từng bị bắt vì cáo buộc hành vi sai trái về tình dục. Anh luôn khẳng định mình vô tội và các cáo buộc sau đó bị hủy vì “không đủ bằng chứng”. Vụ việc được nhắc lại trước UFC 331 khi Sharaf nhiều lần gọi Steveson là “kẻ hiếp dâm”.

Cormier bị chỉ trích vì “tiêu chuẩn kép”

Daniel Cormier đang đối mặt với những lời chỉ trích về việc bị cho là áp dụng “tiêu chuẩn kép” với Gable Steveson. Sau khi Steveson rời lồng đấu ngay sau thất bại knock-out trước Sean Sharaf tại UFC 331 và không ở lại chứng kiến quyết định chính thức, Cormier cùng Joe Rogan chỉ trích võ sĩ này là “kẻ thua cuộc vô ơn”.

Cormier cho rằng Steveson cần ở lại và chấp nhận thất bại như cách ông từng làm. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng đào lại đoạn video trận Cormier thua Jon Jones tại UFC 214, khi ông cũng không đứng dậy để chứng kiến quyết định. Trận đấu sau đó được chuyển thành kết quả không đấu (no contest) do Jones không vượt qua kiểm tra doping.

FIA kiểm tra xe Mercedes của Russell

FIA đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên chiếc Mercedes của George Russell sau chặng đua Tây Ban Nha và xác nhận chiếc xe hoàn toàn tuân thủ các quy định kỹ thuật. Russell cán đích thứ năm tại MADRING hồi đầu tháng, trong cuộc đua mà đồng đội Kimi Antonelli giành chiến thắng.

Theo quy trình của FIA, một chiếc xe bất kỳ trong nhóm 10 tay đua về đích đầu tiên sẽ được lựa chọn để kiểm tra sau mỗi chặng. Lần này, Mercedes của Russell được chọn. Sau khi F1 nghỉ thi đấu cuối tuần qua, mùa giải sẽ trở lại trong tuần này với GP Azerbaijan trên đường đua đường phố Baku.