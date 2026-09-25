Nóng nhất thể thao sáng 25/9: Nadal bất ngờ tái xuất, đấu 2 thể loại với Murray

Nadal bất ngờ tái xuất, đấu 2 thể loại với Murray

Tháng tới, học viện Rafael Nadal sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm thành lập bởi tay vợt huyền thoại từng giành 22 danh hiệu Grand Slam này. Để chuẩn bị cho dịp đặc biệt này, Rafael Nadal đã quyết định mời Andy Murray, cựu tay vợt người Anh, làm khách mời đặc biệt. Huyền thoại người Tây Ban Nha sẽ đấu với Murray trên sân quần vợt và thêm một trận đấu trên sân golf.

Nadal và Murray sẽ đấu nhau ở hai môn tennis và golf

Lộ thời điểm Sinner tái xuất

Sau khi bỏ lỡ US Open do chấn thương đầu gối, nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng trở lại của Jannik Sinner trong năm 2026. Theo tin từ Tennis365, Sinner đã gần như bình phục hoàn toàn. Tay vợt người Italia đã đặt vé máy bay sang Trung Quốc để chuẩn bị cho 2 giải đấu tại đây là China Open và Thượng Hải Masters.

Mỹ nhân của sàn UFC dự định nghỉ ngơi

Mackenzie Dern được mệnh danh là nhà vô địch đẹp nhất của sàn UFC vào lúc này. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, võ sĩ này sẽ không thượng đài ít nhất là tới tháng 3 năm sau. Nguyên nhân là bởi lịch trình của mỹ nhân này đã được xếp kín dù Dern tiết lộ cô vẫn thường xuyên tập luyện.

Sao McLaren thừa nhận sự thật cay đắng

Sau buổi đua thử thứ hai tại Baku, Lando Norris, tay đua của đội đua F1 McLaren thừa nhận rằng chiếc xe của Mercedes ưu việt hơn rất nhiều. “Chúng tôi bị đối thủ bỏ lại quá xa. Chúng tôi vẫn ở trong nhóm đầu, đúng vị trí kỳ vọng nhưng việc để chậm hơn đối thủ tới 1,5 giây/vòng là quá tệ. Sự chênh lệch ấy tới từ sự ưu việt trên chiếc xe của họ”.