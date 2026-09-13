Usain Bolt tuyên bố có thể chạy 100m chỉ 9 giây 40 ở giải điền kinh tối thượng

Sự xuất hiện của huyền thoại Usain Bolt tại thủ đô Hungary nhằm thúc đẩy giải đấu mới mang tính cách mạng của World Athletics, và kích hoạt lại một cuộc tranh luận kinh điển: Giới hạn tối đa của con người trên đường chạy tốc độ là bao nhiêu?

Xuất hiện với tư cách đại sứ thương hiệu toàn cầu của giải điền kinh Siêu cúp Thế giới (World Athletics Ultimate Championship) diễn ra tại Budapest từ ngày 11 đến 13/9/2026, "Tia chớp" người Jamaica đã khiến truyền thông quốc tế bùng nổ khi tuyên bố công nghệ đường chạy và giày đinh hiện đại có thể giúp anh xô đổ chính những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của mình.

“Tia chớp” cho rằng ở thời đỉnh cao, anh hoàn toàn có thể chạy nhanh hơn nếu được hỗ trợ tốt như bây giờ

Khi công nghệ vượt tầm thời đại của "Tia chớp"

Trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu với tờ La Gazzetta, cựu vận động viên vừa bước sang tuổi 40 chia sẻ góc nhìn đầy thẳng thắn về sự tiến hóa của trang thiết bị thể thao. Bolt khẳng định, nếu được thi đấu trên những mặt đường chạy giảm chấn thế hệ mới phối hợp cùng các dòng siêu giày tích hợp đệm carbon siêu nhẹ hiện nay, những cột mốc cũ hoàn toàn có thể bị phá vỡ sâu hơn nữa.

"Với những đường chạy hiện đại ngày nay và kỷ nguyên giày mới, tôi khẳng định mình sẽ chạy nhanh hơn mốc 9 giây 40 ở nội dung 100m", Usain Bolt tự tin tuyên bố. Chưa dừng lại ở đó, kỷ lục gia thế giới còn cho biết thêm: "Ở nội dung 200m, thời gian có lẽ sẽ dưới 19 giây, một cột mốc mà tôi thực sự từng rất muốn chạm tới khi còn thi đấu".

Hiện tại, Bolt vẫn đang nắm giữ hai kỷ lục thế giới bất khả xâm phạm: 9 giây 58 (100m) và 19 giây 19 (200m), đều được thiết lập tại giải vô địch thế giới Berlin 2009. Suốt gần hai thập kỷ qua, thế giới điền kinh đã chứng kiến nhiều sự thay đổi mang tính bước ngoặt về công nghệ, giúp các vận động viên liên tục nâng cao thành tích, nhưng các cột mốc của Bolt vẫn đứng vững trước thời gian.

Tài năng thiên bẩm đối diện kỷ nguyên số

Tuyên bố của Bolt mang tính logic cao khi nhìn vào thực tế cấu trúc chạy của anh. Vào năm 2009, với công nghệ giày truyền thống, Bolt đã đạt vận tốc tối đa lên tới 44,72 km/h. Giới khoa học thể thao nhận định, việc tối ưu hóa năng lượng phản hồi từ các tấm đĩa carbon trong cấu trúc giày hiện đại hoàn toàn có thể cải thiện từ 1% đến 2% hiệu suất tổng thể, điều biến viễn cảnh 9 giây 40 trở nên hoàn toàn khả thi trên lý thuyết.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, siêu sao người Jamaica cũng gửi gắm một thông điệp thực tế đầy nghiêm túc cho thế hệ trẻ: Công nghệ chỉ là bệ phóng, không phải là tất cả. Khi nhìn lại hành trình của chính mình, anh thừa nhận từng phạm sai lầm tại Olympic Athens 2004 khi nghĩ rằng chỉ cần tài năng là đủ mà lơ là việc tập luyện khắc nghiệt.

Đối với thế hệ vận động viên hiện tại, Bolt tỏ ra rất hào hứng trước các tài năng trẻ như Oblique Seville (nhà vô địch thế giới 100m người Jamaica) hay cặp song sinh Tia và Tina Clayton. Dù vậy, anh vẫn tự tin cho rằng các kỷ lục của mình sẽ không bị phá vỡ trong tương lai gần: "Tôi chưa thấy ai ở thời điểm này có đủ khả năng làm điều đó".

Sức hút từ "giải điền kinh tối thượng"

Lời tuyên bố của Usain Bolt được đưa ra ngay thời điểm khai mạc giải đấu World Athletics Ultimate Championship 2026, sân chơi khép lại mùa giải được ví như "Siêu cúp" dành riêng cho những nhà vô địch Olympic, vô địch thế giới và các ngôi sao hàng đầu trên bảng xếp hạng.

Với tổng giá trị giải thưởng kỷ lục lên đến 10 triệu USD, người chiến thắng ở mỗi nội dung có thể mang về số tiền thưởng lên tới 150.000 USD. Giải đấu tại Budapest được thiết kế theo định dạng tinh gọn, áp dụng các công nghệ trình diễn ánh sáng (như lao và búa phát sáng độc đáo) cùng đồ họa thực tế ảo tăng cường (AR) để thu hút khán giả truyền hình.