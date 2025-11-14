Nóng nhất thể thao sáng 14/11: Alcaraz vẫn muốn ở chung với bố mẹ

Alcaraz vẫn muốn ở chung với bố mẹ

Mặc dù đã kiếm bộn tiền từ quần vợt, nhưng Carlos Alcaraz chưa có ý định mua nhà riêng. Trả lời phỏng vấn của Mundo Deportivo, tay vợt người Tây Ban Nha cho biết: “Hiện tại tôi không có ý định ra ở riêng. Tôi rất hạnh phúc khi ở nhà với bố mẹ và các anh chị em. Anh trai tôi đã chuyển ra ở riêng, nhưng tôi muốn ở bên gia đình mình mỗi khi về nhà. Bên cạnh đó, mẹ tôi vẫn muốn tôi ở nhà".

Carlos Alcaraz

Anthony Joshua đấu với Jake Paul

Theo giới thạo tin tại Mỹ, Anthony Joshua đã đạt thỏa thuận thượng đài cùng Jake Paul vào ngày 19 hoặc 26/12 tới đây. Trận đấu sẽ được phát sóng trên nền tảng Netflix và dự kiến sẽ được công bố vào thứ Hai (17/11). Đây có thể nói là trận đấu không cân sức, bởi Anthony Joshua từng giữ bốn đai vô địch quyền anh hạng nặng, trong khi Jake Paul chỉ là YouTuber.

Leclerc sắp tới giới hạn của sự chịu đựng

Mối quan hệ của Charles Leclerc và đội đua Ferrari đang ngày càng xấu đi sau những kết quả không tốt. Theo phóng viên Tim Hauraney, tay đua người Monaco đang kìm nén cảm xúc của bản thân và sắp tới giới hạn của sự chịu đựng. Không ít lần, Hauraney nhận ra Leclerc muốn nói thêm, đặc biệt về những vấn đề liên quan đến xe đua của Ferrari, nhưng lại thôi.

Dana White tiếc cho Conor McGregor

Trả lời phỏng vấn mới đây, Chủ tịch UFC cho rằng tiền bạc đã khiến Conor McGregor không thể phát huy hết khả năng: “Tiền bạc làm hỏng tất cả. Khi bạn kiếm được rất nhiều tiền chỉ sau một trận đấu, bạn sẽ thỏa mãn, và chuyện gì đến cũng phải đến. Conor đã có được trận đấu như vậy (với Floyd Mayweather) và sự nghiệp của cậu ta đi tong".

Giải Pickleball VTV9 Open 2025 có mức tiền thưởng cao kỷ lục Việt Nam

Giải Pickleball VTV9 Open 2025 sẽ diễn ra từ ngày 19–21/12/2025 tại cụm sân Banger (phường Bình Trưng Tây, TP.HCM). Giải dự kiến quy tụ hơn 600 vận động viên từ các câu lạc bộ trên cả nước, kết hợp thi đấu phong trào và chuyên nghiệp.

Đặc biệt, giải đấu ghi dấu bằng mức thưởng ấn tượng tới 2 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật từ các nhà tài trợ — cao nhất trong lịch sử Pickleball Việt Nam. Trong đó, giải nhất nhận 200 triệu đồng, giải nhì nhận 60 triệu đồng và giải ba nhận 40 triệu đồng, cùng nhiều giải phụ cho các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi hỗn hợp.

Với thông điệp “Vươn cao cùng Pickleball, kết nối sức trẻ, lan tỏa năng lượng”, giải đấu hướng tới thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng, đưa Pickleball đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Giải đấu được Đài Truyền hình Việt Nam – Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VTV9) phối hợp cùng VTVCab, Liên đoàn Pickleball Việt Nam, Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM và các đơn vị đồng hành tổ chức.