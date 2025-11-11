Nóng nhất thể thao sáng 11/11: Alcaraz khẳng định vẫn đang "ế"

Alcaraz khẳng định vẫn đang "ế"

Trong năm 2025, Alcaraz liên tục bị đồn hẹn hò với Raducanu. Nhưng cho đến nay, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn phủ nhận thông tin ấy.

Alcaraz vẫn đang độc thân

Cụ thể, sau khi Alcaraz thi đấu xong trận gặp De Minaur ở ATP Finals 2025, tay vợt kỳ cựu Elena Vesnina đặt câu hỏi tới "tiểu Nadal": "Điều khiến nhiều cô gái bồn chồn vào lúc này, đó là trái tim của bạn đã thuộc về ai chưa, hay còn độc thân". Alcaraz đáp lại: "Không hề, tôi vẫn đang độc thân".

Sabalenka bay đến Maldives giải khuây

Sabalenka bỏ lỡ khoản thưởng kỷ lục 3,98 triệu bảng khi thua Elena Rybakina với tỷ số cách biệt tại chung kết WTA Finals ở Saudi Arabia. Sau thất bại đó, Sabalenka cho biết: "Bây giờ là lúc ngồi ở Maldives, có lẽ uống chút tequila và phân tích mùa giải, hành vi cùng cảm xúc của mình. Tôi nghĩ mọi thứ tuyệt vời, chỉ cần đối xử tốt hơn với bản thân và tiếp tục cải thiện trong năm tới".

Ngannou hưng phấn trước ngày đấu Jon Jones

Trong cuộc trò chuyện gần đây với Jake Paul trên TMZ Sports, Ngannou đã mơ về cuộc đấu với Jon Jones ở sự kiện Nhà Trắng: "Trận đấu lớn nhất mọi thời đại chỉ có thể là Jon Jones và Francis Ngannou. Đó là tất cả những gì tôi nói". Tất nhiên, cơ hội đó mong manh. Lý do bởi ông trùm UFC Dana White và Ngannou không còn thân thiết kể từ khi anh rời UFC vào tháng 1/2023.

Rybakina khám sức khỏe tổng quát

Elena Rybakina sẽ bận rộn những ngày tới khi nhà vô địch WTA Finals tiết lộ cô sắp trải qua ngày xét nghiệm tổng quát, qua đó làm rõ việc bản thân đối mặt với nhiều chấn thương: "Tôi sẽ ở châu Âu vài ngày, qua nhiều thành phố. Chủ yếu để kiểm tra sức khỏe, làm một số xét nghiệm. Tôi gặp vài vấn đề, lúc khỏi lúc tái phát. Sau đó sẽ về thăm gia đình".