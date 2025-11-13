Nóng nhất thể thao sáng 13/11: VĐV bóng chuyền 21 tuổi Philippines thiệt mạng vì tai nạn

Tuyển thủ bóng chuyền Philippines thiệt mạng tuổi 21 vì tai nạn

Ike Andrew Barilea, phụ công 21 tuổi của tuyển bóng chuyền nam Philippines, đã qua đời trong ngày 12/11 sau khi bị tai nạn giao thông. Barilea đang điều khiển xe máy trên đường thì bị xe bus tông phải khiến xe máy bị kẹt dưới gầm xe bus. Barilea đã được đưa đi cấp cứu nhưng qua đời tại bệnh viện, chỉ 2 ngày sau khi bước sang tuổi mới. Tài xế xe bus đã bị bắt giữ để điều tra vụ việc.

Ike Andrew Barilea

Barilea vừa tham dự giải FIVB World Championship 2025 vào tháng 9 vừa qua cùng đội tuyển Philippines sau khi thi đấu tại giải vô địch châu Á hồi tháng 5. Anh đã lên tuyển trong năm nay sau khi tỏa sáng ở giải U21 quốc gia và đoạt hạng Ba cùng đội bóng tỉnh lẻ 1Silay.

Sếp UFC khen Mark Zuckerberg là “võ sỹ thực thụ”

Mark Zuckerberg không chỉ là một khán giả đam mê MMA và từng tổ chức riêng show UFC cho vợ chồng ông dự khán, người sáng lập hãng Meta còn tập luyện Jiu-jitsu và thử tài với các võ sỹ khác, thậm chí đoạt huy chương ở các giải phong trào. Mới đây chủ tịch Dana White của UFC tiết lộ Zuckerberg là một võ sỹ thực thụ, ông nói: “Anh ấy tập MMA, lướt sóng, rèn thể lực nghiêm túc… Zuckerberg có thể đánh bại những kẻ nào coi thường khả năng võ thuật của mình”.

Anthony Joshua còn đấu 1 trận trong năm 2025

Ông bầu Eddie Hearn mới đây đã tiết lộ rằng thỏa thuận cho trận đấu tiếp theo của Anthony Joshua đã được hoàn tất và tay đấm boxing người Anh sẽ đấu thêm 1 trận nữa trước khi hết năm 2025. Tuy nhiên Hearn nói trận đấu sẽ chỉ được tiết lộ trong 2-3 ngày nữa và ông không hy vọng bán được nhiều vé về trận này, mà mục đích là để chuẩn bị Joshua cho các trận đấu quan trọng hơn trong năm 2026.

Raducanu và HLV Hurzeler xuất hiện ở trại tập huấn rugby

Đội tuyển rugby Anh đang tổ chức trại tập huấn cho các giải đấu sắp diễn ra và trong thời gian này họ đã được đến thăm bởi HLV bóng đá Fabian Hurzeler của CLB Brighton, lẫn nữ tay vợt tennis Emma Raducanu. Được biết cả hai đều đến để học hỏi kinh nghiệm rèn thể lực của các cầu thủ rugby, Raducanu thậm chí còn làm được một bài tập bắt bóng trên không khi phát bóng ngoài biên, bài tập đòi hỏi các cầu thủ phải có sức bật và sải tay tốt.