Nóng nhất thể thao sáng 9/11: Mỹ nhân Raducanu và Alcaraz tái hợp tại Mỹ?

Mỹ nhân Raducanu và Alcaraz tái hợp tại Mỹ?

Emma Raducanu và Carlos Alcaraz từng bắt cặp ở nội dung đôi nam nữ tại US Open hồi tháng 8 vừa qua. Bộ đôi ngôi sao đình đám này nhiều khả năng sẽ tái ngộ tại một sự kiện biểu diễn quần vợt mới sau khi từng bị loại ngay vòng đầu ở Flushing Meadows, khi để thua trước Jessica Pegula và Jack Draper.

Người hâm mộ chờ đợi Alcaraz tái hợp với tay vợt nữ Raducanu

Tháng 9 vừa qua, ban tổ chức xác nhận Prudential Center (bang New Jersey, Mỹ) sẽ đăng cai một giải đấu hoàn toàn mới mang tên “A Racquet at the Rock”. Carlos Alcaraz được công bố là một trong những cái tên nổi bật góp mặt tại sự kiện, dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 7 tháng 12, nơi anh sẽ chạm trán tay vợt Mỹ Frances Tiafoe trong trận đơn nam.

Đáng chú ý, khi giải đấu được ra mắt, Emma Raducanu cũng được xác nhận sẽ góp mặt, đối đầu với tay vợt từng vào chung kết Wimbledon Amanda Anisimova. Bên cạnh đó, ban tổ chức giải đấu đã xác nhận rằng nội dung đôi nam nữ cũng sẽ góp mặt trong chương trình thi đấu.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có thêm tay vợt nào được công bố trong danh sách tham dự. Nhiều người tin rằng Emma Raducanu và Carlos Alcaraz có thể đang chuẩn bị tái hợp trên sân đấu.

Kyrgios hồi phục “kỳ diệu”, sẵn sàng cho màn đối đầu Sabalenka

Nick Kyrgios – tay vợt từng nhiều lần vật lộn với chấn thương trong ba năm qua – tin rằng anh đang trải qua một bước ngoặt lớn trong quá trình hồi phục, mở ra hy vọng tái xuất tại Australian Open sắp tới.

Cựu tay vợt số 13 thế giới đã dành phần lớn thời gian ba năm qua để điều trị chấn thương đầu gối và cổ tay. Dù có thời điểm trở lại thi đấu hồi đầu năm nay, Kyrgios vẫn chưa ra sân trận nào kể từ tháng 3.

Á quân Wimbledon 2022 đã xác nhận sẽ góp mặt trong trận “Battle of the Sexes” (Cuộc chiến giới tính) vào tháng 12, nơi anh đối đầu với tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka, chỉ vài tuần trước khi Australian Open khởi tranh. Đáng chú ý, Kyrgios cho biết đầu gối của anh đang có “sự cải thiện kỳ diệu” đúng vào thời điểm quan trọng.

Max Verstappen nổi giận với chiếc Red Bull

Tay đua Max Verstappen tỏ rõ sự thất vọng với chiếc xe Red Bull của mình trong ngày đua thứ Sáu tại Grand Prix Sao Paulo, khi anh vật lộn với cảm giác “kinh khủng” trong suốt phần phân hạng Sprint. Tay đua người Hà Lan chỉ xếp thứ sáu, sau khi liên tục phàn nàn qua radio về việc chiếc xe “không thể kiểm soát nổi”.

Dù vậy, Verstappen vẫn cho thấy tốc độ đủ tốt ở hai đoạn 1 và 3 của đường đua Interlagos, khi gần như ngang bằng với người đang dẫn đầu bảng xếp hạng Lando Norris, người giành pole Sprint. Tuy nhiên, anh mất rất nhiều thời gian ở đoạn giữa – phần kỹ thuật và ngoằn ngoèo nhất của đường đua – buộc phải chấp nhận vị trí hàng thứ ba trên vạch xuất phát cho cuộc đua Sprint ngày thứ Bảy.

Verstappen thừa nhận: “Cảm giác thật sự tệ. Chiếc xe không cân bằng, không ổn định, và thành thật mà nói – chúng tôi không có cơ hội cạnh tranh ở chặng này nếu không cải thiện ngay”.

"Quái thú" Jon Jones xin lỗi ông trùm UFC Dana White

Võ sĩ Jon Jones đang khao khát được thi đấu tại sự kiện UFC White House 2026. Trước hết, anh có thể sẽ cần ngồi lại trực tiếp với Dana White để làm rõ mọi hiểu lầm.

Trong gần một năm qua, Jones từng được liên kết với trận đấu tiềm năng tranh thống nhất đai hạng nặng gặp Tom Aspinall. Tuy nhiên, mọi kế hoạch chưa bao giờ được chốt, rồi bất ngờ chủ tịch UFC Dana White thông báo rằng Jones quyết định giải nghệ và từ bỏ đai hạng nặng. Trước đó, Jones khẳng định đã có một thỏa thuận bằng miệng cho trận đấu với Aspinall.

Tom Aspinall sau đó được phong vô địch không tranh cãi. Nhưng chỉ hai tuần sau, Jones công bố kế hoạch tái xuất với hy vọng được tham dự sự kiện UFC lịch sử tại Nhà Trắng do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.