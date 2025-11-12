Nóng nhất thể thao sáng 12/11: Huyền thoại bực mình vì Djokovic bỏ ATP Finals

Huyền thoại bực mình vì Djokovic bỏ ATP Finals

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu số một thế giới Jim Courier lên tiếng phàn nàn về việc Novak Djokovic quyết định bỏ ATP Finals. "Tôi nghĩ Nole có quyền riêng của mình. Cậu ấy có thể chơi tiếp hoặc giải nghệ theo ý của mình. Chúng ta đều không thích quyết định của cậu ấy nhưng không ai hiểu rõ tình hình cả. Trừ khi bạn ở trong đội ngũ của Djokovic, còn không bạn không thể đưa ra đánh giá khách quan".

Dallas Mavericks sa thải giám đốc chuyển nhượng

CLB bóng rổ Dallas Mavericks vừa quyết định sa thải giám đốc nhân sự Nico Harrison chỉ 9 tháng sau vụ chuyển nhượng "bom tấn" liên quan đến Luka Doncic. Từ đội đứng thứ hai từ trên xuống ở bảng xếp hạng miền Tây của NBA, Mavericks đang xếp thứ hai từ dưới lên trên bảng xếp hạng. Nico Harrison cho rằng Luka Doncic quá béo và thường xuyên chấn thương, nhưng tất cả đều sai lầm với những màn trình diễn gần nhất của siêu sao người Slovenia.

Khabib không coi trọng chiến thắng trước McGregor

Mặc dù trận đấu giữa Khabib Nurmagomedov và Conor McGregor được coi là một trong những trận đấu mang tính biểu tượng của sàn UFC, tuy nhiên, võ sĩ người Nga bày tỏ quan điểm hoàn toàn ngược lại trong cuộc phỏng vấn mới đây.

"Một điểm rất đẹp trong cuộc sống này là bạn không thích ai đó, bạn mời anh ta vào lồng và anh ta cống tiền cho bạn. Đó là một điều tuyệt vời. Còn nếu như ở ngoài lồng, bạn sẽ bị kiện một thời gian dài. Tôi chỉ muốn rằng tôi chơi giải đấu ấy như nghỉ hè ở Maldives. Đó là những giây phút thực sự vui vẻ".

Sao boxing gây ngỡ ngàng

Ngay trước thềm cuộc đấu với Conor Benn, võ sĩ Chris Eubank Jr bất ngờ tuyên bố chuẩn bị làm bố của một cặp sinh đôi. Võ sĩ người Anh khiến chính ông bố của mình phải bất ngờ trong cuộc phỏng vấn. "Tôi muốn nói rằng, tôi sẽ sớm gia nhập hội ông bố bỉm sữa. Bố à, bố chuẩn bị làm ông của hai đứa nhỏ kháu khỉnh đấy".