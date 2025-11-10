Nóng nhất thể thao sáng 10/11: Djokovic bị tố bỏ ATP Finals để né Sinner - Alcaraz

Djokovic bị tố rút khỏi ATP Finals để né Sinner - Alcaraz

Mới đây, Novak Djokovic đã khiến dư luận ngỡ ngàng khi xác nhận rút lui khỏi ATP Finals, sau khi giành chức vô địch giải ATP 250 Hellenic Championship ở Athens (Hy Lạp). Dù vậy, quyết định của Nole vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Djokovic quyết định không tham dự ATP Finals

Trên Twitter, các fan mỉa mai Djokovic chọn thi đấu ở 1 giải ATP 250 để giải "cơn khát" danh hiệu", đồng thời né tránh Jannik Sinner và Carlos Alcaraz: "Djokovic chọn chơi một giải ATP250 vô bổ thay vì ATP Finals danh giá chỉ vì Sinner. Nếu sinner chọn thi đấu tại Athens, anh ta sẽ phải chịu nhục nhã thêm lần nữa".

Một cổ động viên khác cho hay: "Djokovic rất muốn vô địch một giải đấu và quyết định tham dự Hellenic Championship vì Sinner - Alcaraz không thi đấu. Nếu hoàn toàn khỏe mạnh, anh ta sẽ không thi đấu ở Athens mà lựa chọn ATP Finals".

Rybakina lên tiếng về tin đồn "cạch mặt" sếp WTA

Elena Rybakina đang trở thành tâm điểm tranh cãi vì bị phát hiện không chụp ảnh chung với Giám đốc điều hành WTA, Steve Simon sau khi giành chức vô địch WTA Finals.

Được biết, mâu thuẫn giữa Rybakina và ban lãnh đạo WTA bắt nguồn từ cuối năm 2024, thời điểm HLV kiêm bạn trai tin đồn của cô, Stefano Vukov, nhận lệnh đình chỉ tham gia các giải đấu chuyên nghiệp do bị nghi ngờ có hành vi đối xử tệ bạc với Rybakina. Phải tới tháng 8/2025, lệnh đình chỉ dành cho Vukov mới được dỡ bỏ.

Trả lời truyền thông, tay vợt người cho hay: “Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều đang làm công việc của mình, chúng tôi có cơ hội để nói chuyện nhưng cuối cùng thì điều đó không xảy ra. Vì vậy, mọi người đều đang làm việc của mình, và tôi nghĩ mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy”.

Đô vật huyền thoại đột ngột qua đời

Trên Twitter cá nhân, ông bầu nổi tiếng của làng đô vật Scott D'Amore thông báo đô vật huyền thoại Brian Mackney vừa qua đời ở tuổi 77. Thông báo cũng không nêu rõ nguyên nhân dẫn tới sự ra đi đột ngột của Brian Mackney.

Brian Mackney là một đô vật khiếm thính nổi tiếng người Canada trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước. Ông gây dựng danh tiếng ở WWE với biệt danh "Silent Brian".