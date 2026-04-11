Nóng nhất thể thao sáng 11/4: Sinner sánh ngang Federer - Nadal - Djokovic

Sinner sánh ngang Federer - Nadal - Djokovic

Sau chiến thắng trước Auger Aliassime, Jannik Sinner chính thức trở thành tay vợt có chuỗi thắng tại các giải ATP 1000 dài thứ tư trong lịch sử làng quần vợt với chuỗi 20 trận thắng liên tiếp. Trước đó, tay vợt người Italia có chuỗi 19 trận thắng liên tiếp, bằng với huyền thoại Pete Sampras. Hiện tại chỉ có 3 tay vợt có thành tích hơn Sinner là Nadal (23 trận thắng), Federer (29 trận thắng) và Djokovic (31 trận thắng).

Sinner sánh ngang 3 huyền thoại của làng quần vợt

Alcaraz vui mừng sau chiến thắng thứ 300 tại ATP Tour

Carlos Alcaraz vừa bày tỏ sự vui mừng sau khi cán mốc 300 trận thắng tại ATP Tour. "Tôi phải nói rằng tôi đã chơi rất nỗ lực bởi Bublik là một tay vợt "khó xơi". Bạn không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi đối đầu với anh ấy. Tôi cảm thấy rất vui vì thêm một lần nữa giành quyền vào bán kết tại Monte Carlo. Ngoài ra, đây cũng là chiến thắng thứ 300 tại ATP Tour của tôi. Hy vọng thành tích này sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới".

Hamilton tập đua kín

Tận dụng khoảng thời gian không có chặng đua nào trong tháng 4, Lewis Hamilton cùng đội đua Ferrari đã tranh thủ thử nghiệm lốp xe mới. Tay đua người Anh hoàn thành 2 ngày thử nghiệm tại đường đua Fiorano của đội Scuderia. Hamilton hoàn thành 142 vòng đua, tương đương 423km, trên chiếc SF-26. Thành tích tốt nhất của tay đua này là hoàn thành 1 vòng sau 1 phút 1,031 giây.

Scottie Scheffler sánh ngang Tiger Woods và Rory McIlroy

Theo báo chí Mỹ, Scottie Scheffler trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử, cũng là tay vợt trẻ nhất, cán mốc 100 triệu USD tiền thưởng. Để làm được điều đó, Scottie Scheffler đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong 4 năm qua khi giành được 20 chiến thắng PGA Tour chỉ sau 151 lần ra sân thi đấu. Hiện tại, Scottie Scheffler đang đứng đầu danh sách các tay golf của PGA Tour trong 146 tuần liên tiếp.

Denver Nuggets mất cả 3 đầu tàu khi đấu Oklahoma City Thunder

Cuộc đối đầu được coi là chung kết thử của miền Đông giữa Denver Nuggets và Oklahoma City Thunder nhiều khả năng sẽ không hay như dự kiến. Nguyên nhân là bởi Denver Nuggets sẽ mất cả 3 đầu tàu là Nikola Jokic, Jamal Murray và Aaron Gordon do chấn thương. Bên phía đối diện, OKC cũng mất một loạt ngôi sao như Alex Caruso, Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren, Isaiah Joe, Ajay Mitchell, Thomas Sorber, Cason Wallace, Jalen Williams, và Jaylin Williams.