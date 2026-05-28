Barca "bỗng dưng giàu", mua Gordon và nhắm Alvarez: Tiền từ đâu ra?

Thả cửa shopping

Marcus Rashford hẳn phải đang rất bất ngờ. Nhiều tháng qua, lập trường của Barcelona là họ sẽ chỉ có anh trong mùa giải 2026/27 nếu điều kiện tài chính thuận lợi. Barcelona đã liên tục nhấn mạnh họ sẽ không trả khoản phí 30 triệu bảng để mua đứt Rashford, người đã không còn được MU muốn giữ.

Barca chi tiền tấn mua Gordon một cách rất mau lẹ

Để rồi bất ngờ thay, Barca không những sắp trả 70 triệu bảng mua Anthony Gordon từ Newcastle, họ còn tiến hành vụ này hết sức mau lẹ. Deco đã đến Anh trong vài ngày qua và nếu diễn biến vụ này thuận lợi, Gordon sẽ có mặt ở World Cup 2026 với tư cách tân binh của Barca bởi Gordon dự kiến sẽ đến làm kiểm tra y tế cho đội bóng mới ngay hôm nay 28/5.

Đây là một sự bất ngờ, và còn bất ngờ hơn nữa khi bên cạnh mức giá đắt đỏ, Gordon còn được hưởng mức lương mới 300.000 bảng/tuần ở Nou Camp. Chưa hết, báo chí tại Catalan cho biết Barca vẫn còn tiếp tục săn tiền đạo, họ mong muốn có Julian Alvarez hoặc Joao Pedro, và ngay cả Marcus Rashford vẫn có thể quay về Barca mùa tới nếu điều kiện hợp lý.

Vậy câu hỏi là Barca lấy tiền đâu mà mua tiền đạo thả cửa như vậy? Sẽ có nhiều người nghĩ họ vay mượn hay bán bớt tài sản của CLB để làm điều này, đạt được hợp đồng tài trợ khổng lồ với Spotify, hay thậm chí… đào được dầu ở dưới sân Nou Camp. Sự thật thực ra đơn giản hơn nhiều người tưởng.

Tiền không thiếu

Barca thực tế chưa từng gặp vấn đề thiếu tiền trong 4 năm trở lại đây, “thiếu tiền” là một cách nói đơn giản hóa vấn đề của Barca nhưng hoàn toàn sai bản chất. Câu chuyện luôn nằm ở luật quỹ lương của giải La Liga: mỗi vụ chuyển nhượng Barca thực hiện đều có thể bị La Liga từ chối thông qua nếu quỹ lương vượt quá mức quy định.

Lewandowski và Rashford hưởng lương rất cao nên gạt được họ khiến Barca dễ hơn trong chuyển nhượng

Barca hè này loại được Robert Lewandowski ra khỏi quỹ lương và sắp sửa thêm cả Ansu Fati (bán cho Monaco). Họ cũng đang xúc tiến cho Ronald Araujo ra đi và có thể cả Marc Casado nếu bán được giá cầu thủ này, ngoài ra thủ môn Marc-Andre Ter Stegen cũng là một cầu thủ lương cao khác có thể rời CLB.

Đó là còn chưa nói đến chính Rashford, lương của cầu thủ này ở MU quá cao tới mức kể cả nếu anh này chấp nhận cắt 40% lương, Rashford vẫn nhận 250.000 bảng/tuần, chỉ thấp khoảng 50.000 bảng/tuần sau với lương Gordon sắp tới được trả. Có thể xem như loại được Lewandowski và Rashford sẽ giúp Barca có được Gordon, và họ vẫn còn dư quỹ lương để đón thêm Alvarez.

Có thể hiểu rằng những tháng qua Barca đã trù chừ vụ Rashford vì họ không xác định rõ những ai sẽ ra đi và dọn được bao nhiêu tiền lương, hơn nữa bản thân Rashford vẫn tốn quá nhiều tiền. Giờ họ đã thấy rõ mình có thể mua được những ai và trả lương trong khoảng bao nhiêu, Barca không ngần ngại săn những cầu thủ họ ưa thích.