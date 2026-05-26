Nóng nhất thể thao sáng 26/5: Sinner là ứng viên vô địch Grand Slam "khủng" nhất từ 2009

Sinner là ứng viên vô địch Grand Slam "khủng" nhất từ 2009

Theo thống kê từ Sportico, Jannik Sinner được các nhà cái danh tiếng đặt tỷ lệ cược -275 cho khả năng vô địch Roland Garros 2026. Đây là tỷ lệ cược cao nhất cho một ứng viên vô địch Grand Slam kể từ Rafael Nadal, cũng tại Roland Garros năm 2009 (tỷ lệ cược -400). Theo kế hoạch, Sinner sẽ ra quân gặp Clement Tabur vào khoảng 1h15 ngày 27/5.

Những tay vợt có tỷ lệ cược vô địch cao nhất Grand Slam kể từ năm 2000

Đàn chị chỉ ra nguyên nhân khiến Raducanu thua sốc

Bình luận trên TNT Sports, cựu tay vợt nữ số 1 nước Anh Johanna Konta cho rằng Emma Raducanu đã bị các đối thủ "bắt bài". Nhận định này đến sau khi Raducanu thua sốc đối thủ hạng 68 thế giới Solana Sierra 0-6, 6-7 ở vòng 1 đơn nữ Roland Garros.

“Ai cũng biết rằng Raducanu có thể chơi tốt khi phong độ cao. Nhưng các đối thủ đã quen với lối chơi của cô ấy rồi, nên cô ấy cần phải thể hiện thêm khả năng của mình. Raducanu sẽ luôn là nhà vô địch Grand Slam, đó là sự thật, nhưng các tay vợt hiện nay đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều khi cô ấy bước ra sân".

Hamilton phấn khích sau màn so kè với Verstappen

Trả lời truyền thông sau chặng đua Canadian GP, Lewis Hamilton không giấu được cảm xúc phấn khích khi về nhì chung cuộc (xếp sau Kimi Antonelli của Mercedes). Nhờ vậy, anh có lần thứ 2 giành podium (lọt top 3 chặng) kể từ khi khoác áo đội đua Ferrari.

Để có được vị trí này, nhà cựu vô địch F1 7 lần phải so kè quyết liệt với đại kình địch Max Verstappen (về đích thứ 3) tới từng vòng đua. Hamilton cho hay: Thật tuyệt vời khi được tranh tài với một trong những huyền thoại. Việc bám đuổi cậu ấy rất khó khăn nhưng tôi yêu thích điều đó. Tôi đã có một cuối tuần thật tuyệt vời, từng vòng đua đều rất thú vị".