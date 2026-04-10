Nóng nhất thể thao sáng 10/4: Số 1 thế giới Sabalenka chấn thương, lỡ hẹn Stuttgart

Sabalenka chấn thương, lỡ hẹn Stuttgart

Tay vợt số 1 thế giới của nữ Aryna Sabalenka xác nhận rút khỏi giải Stuttgart Open do chấn thương gặp phải sau Miami Open, buộc phải hoãn khởi đầu mùa sân đất nện.

Trước đó, Sabalenka vừa làm nên lịch sử khi vô địch liên tiếp Indian Wells và Miami, trở thành tay vợt nữ thứ năm hoàn tất “Sunshine Double”. Cô dự kiến góp mặt tại Stuttgart Open năm thứ sáu liên tiếp, nhưng đành lỡ hẹn.

Trên Instagram, Sabalenka bày tỏ tiếc nuối khi không thể trở lại Stuttgart nơi cô từng vào bốn chung kết nhưng chưa một lần đăng quang.

Hiện tại, mục tiêu của tay vợt người Belarus là hồi phục để kịp dự Madrid Open khởi tranh ngày 21/4.

CĐV bị bắt vì nghi phân biệt chủng tộc tại Madrid

Một khán giả đã bị cảnh sát bắt giữ tại giải Madrid Grand Prix sau khi Abdullah Shelbayh tố bị phân biệt chủng tộc trong trận gặp Zsombor Piros. Sự việc xảy ra khi hai tay vợt đang giằng co ở set quyết định. Shelbayh yêu cầu trọng tài trục xuất nhóm CĐV có lời lẽ xúc phạm đến tay vợt người Jordan này. Nguyên nhân được cho là nhầm lẫn giữa cờ Jordan và Palestine. Sau đó, một người đã bị đưa đi.

Verstappen nhận cảnh báo trước “mối đe dọa” Hadjar

Max Verstappen được cảnh báo rằng thái độ tiêu cực với quy định kỹ thuật mới của FIA có thể tạo cơ hội cho đồng đội Isack Hadjar. Cựu tay đua Jolyon Palmer cho rằng những phát biểu không hài lòng của Verstappen sẽ giúp Hadjar ghi điểm tại Red Bull. Nhà vô địch thế giới 4 lần thậm chí úp mở khả năng rời F1 nếu không được giải quyết. Điều này có thể khiến vị thế của anh trong đội bị lung lay.

Aaron Pico thất vọng sau trận thua knock-out

Aaron Pico cho biết anh “rất xấu hổ” sau trận thua knock-out trước Lerone Murphy tại UFC 319. Cú đấm khiến Pico gục ngã trong trận ra mắt đáng quên, dù trước đó anh được kỳ vọng tranh đai. Võ sĩ này thừa nhận thất bại ảnh hưởng lớn đến tâm lý, nhưng đang hướng tới cơ hội làm lại tại UFC 327 khi đối đầu Patricio Pitbull. Pico quyết tâm lấy lại hình ảnh trước người hâm mộ.