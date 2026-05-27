Video tennis Royer - Djokovic: Tie-break căng thẳng trong set 3 (Roland Garros)

Chạm trán Novak Djokovic, tay vợt người Pháp Valentin Royer nhập cuộc tự tin và thi đấu ngang ngửa đàn anh trong 5 game đầu set 1. Tuy nhiên tới game 6, Nole đã tận dụng sai lầm của đối thủ để đoạt break-point, trước khi hướng tới chiến thắng 6-3.

Tiếp đà thăng hoa, Djokovic bẻ game cầm giao bóng mở màn của Royer trong set 2. "Gáo nước lạnh" này khiến tay vợt người Pháp không còn giữ được sự ổn định. Kết quả, anh bất lực nhìn Nole giành thêm break-point ở game 5 và gác vợt với tỷ số 2-6.

Bước sang set 3, Djokovic bất đấu có dấu hiệu sa sút về thể lực, tạo điều kiện cho Royer vùng lên mạnh mẽ. Từ game 5 đến game 8, có tới 4 break-point xuất hiện chia đều cho 2 tay vợt. Kết quả, Nole vất vả kéo đối thủ vào loạt tie-break.