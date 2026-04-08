Nóng nhất thể thao 8/4: Đua số 1 thế giới, Alcaraz thừa nhận bất lợi trước Sinner

Alcaraz thừa nhận bất lợi trước Sinner

Carlos Alcaraz khởi đầu thuận lợi tại Monte Carlo nhưng thừa nhận cuộc đua với Jannik Sinner đang trở nên bất lợi. Tay vợt Tây Ban Nha vừa có chiến thắng mở màn trên mặt sân đất nện, song lập tức tự “cảnh tỉnh” khi phải bảo vệ lượng lớn điểm số tích lũy từ mùa trước.

Sinner (bên trái) so tài với Alcaraz

Năm ngoái, Alcaraz giành ba danh hiệu và vào chung kết Barcelona, qua đó tạo áp lực lớn cho chính mình ở mùa năm nay. Trong bối cảnh Sinner vắng mặt nửa đầu mùa đất nện 2025 vì án treo vợt, cuộc cạnh tranh ngôi số 1 thế giới hiện tại càng trở nên căng thẳng. Alcaraz hiểu rằng chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến anh trả giá đắt trong giai đoạn then chốt này.

Agut tiếc nuối bỏ cuộc ở Monte Carlo

Roberto Bautista Agut buộc phải bỏ cuộc chỉ sau 23 phút thi đấu tại vòng một Monte Carlo Masters. Tay vợt người Tây Ban Nha, vào vòng chính với tư cách “lucky loser”, sớm gặp khó khi đối đầu Matteo Berrettini.

Trận đấu trên sân Rainier III gần như chưa kịp nóng lên thì Bautista Agut đã xin dừng khi bị dẫn 0-4. Ở game thứ tư, cựu số 9 thế giới tỏ ra hạn chế di chuyển và nhanh chóng mất break lần thứ hai. Quyết định rút lui sớm cho thấy vấn đề thể lực đáng lo ngại của tay vợt kỳ cựu trong giai đoạn đầu mùa đất nện.

Đội đua Red Bull Racing gây khó cho Verstappen

Đội đua Red Bull Racing đang đối mặt giai đoạn khó khăn khi liên tiếp mất đi nhiều nhân sự chủ chốt, ảnh hưởng trực tiếp tới Max Verstappen. Nhà vô địch thế giới bốn lần chỉ giành 12 điểm sau ba chặng đầu mùa, thậm chí phải bỏ cuộc tại chặng Trung Quốc vì sự cố kỹ thuật.

Những thay đổi về quy định kỹ thuật khiến Red Bull đánh mất lợi thế vốn có, trong khi hàng loạt nhân vật quan trọng đã rời đi trong 12 tháng qua. Tình hình càng thêm bất ổn khi một thành viên thân cận trong đội pit của Verstappen được cho là sắp chia tay đội, đẩy Red Bull vào giai đoạn tái thiết đầy thách thức.

Kiều nữ UFC Ronda Rousey từng cực ghét HLV Lundell

Ronda Rousey gây chú ý khi tiết lộ từng “cực kỳ ghét” HLV Ricky Lundell trước khi hợp tác trong màn tái xuất. Võ sĩ người Mỹ chuẩn bị trở lại đối đầu Gina Carano với sự hỗ trợ từ Lundell – người từng làm việc cùng Miesha Tate.

Trong quá khứ, khi tham gia UFC, Rousey không ưa Lundell do ông đứng về phía đối thủ. Tuy nhiên, chính sự chuyên nghiệp và thái độ chân thành của vị HLV đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. Sự kết hợp bất ngờ này hứa hẹn mang lại nhiều kỳ vọng cho màn trở lại của Rousey.