Nóng nhất thể thao sáng 25/5: Roland Garros sớm có tình huống hy hữu

Roland Garros sớm có tình huống hy hữu

Trong trận đấu giữa Karen Khachanov và Arthur Fea tại vòng 1 Roland Garros, tình huống hy hữu đã xảy ra. Tay vợt nước chủ nhà bất ngờ bị tiêu chyar và buộc phải xin tạm dừng y tế để vào nhà vệ sinh. Tay vợt người Pháp tỏ ra rất vội vàng khi giải thích với trọng tài. "Tôi không thể thi đấu tiếp. Tôi buộc phải vào nhà vệ sinh gấp. Tôi sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi bị tiêu chảy. Nếu chờ thêm, tôi sẽ *** ra sân mất". Mặc dù vẫn có thể thi đấu tiếp nhưng Fea nhanh chóng thua 0-3 do bị mất nước.

Rico Verhoeven tiếc sau trận thua Usyk

Trả lời phỏng vấn sau khi thua Usyk, Rico Verhoeven bày tỏ sự tiếc nuôi. "Trận đấu rất sít sao. Tôi có thể chiến đấu đến cùng hoặc bước vào hiệp thứ 12. Tôi đã rất gần chiến thắng. Điểm số trên bảng điểm khá ngang nhau, hoặc ít nhất đó là cảm giác của tôi. Nhưng tôi rất tự hào, rất biết ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi vô cùng tự hào về màn trình diễn của mình. Hy vọng rằng giờ đây cả thế giới quyền anh cũng sẽ đón nhận tôi như một võ sĩ thực thụ".

Sao New York Knicks nén đau để thi đấu

Theo tiết lộ mới nhất, ngôi sao của New York Knicks, OG Anunoby bị đau gân kheo từ Game 2 của trận bán kết miền Đông. Tuy nhiên, tay ném này vẫn ném đau để thi đấu và liên tục tập phục hồi cùng đội ngũ y tế. OG Anunoby cho biết chấn thương đang tốt lên từng ngày.

Vertappen bực mình vì không được phản hồi

Sau khi kết thúc chặng print tại Canadian GP, Max Verstappen khá bực vì không nhận được phản hồi từ đội ngũ kỹ thuật của Red Bull. “Mỗi vòng đua, tôi đều chậm hơn ở đoạn đường thẳng và cải thiện thời gian ở các khúc cua. Tôi hỏi vài lần về vấn đề này nhưng không nhận được phản hồi nào. Họ chắc cũng không biết, tôi không biết. Mọi chuyện hơi kỳ lạ”.