Nóng nhất thể thao sáng 28/5: Tay vợt Trung Quốc tụt dốc thê thảm sau cú sốc Roland Garros

Tay vợt Trung Quốc rơi thê thảm sau cú sốc tại Roland Garros

Zheng Qinwen chuẩn bị văng khỏi top 100 WTA lần đầu tiên kể từ tháng 1/2022 sau thất bại gây sốc ngay vòng một tại Roland Garros 2026. Trước thềm giải đấu, nhà vô địch Olympic Paris 2024 đã tụt khỏi top 50 thế giới lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022, cho thấy phong độ sa sút nghiêm trọng trong thời gian qua.

Zheng Qinwen sa sút nghiêm trọng

Dù bước vào giải với vị trí số 56 thế giới và không được xếp hạt giống, Zheng vẫn được đánh giá có lá thăm thuận lợi khi chỉ phải gặp tay vợt vượt qua vòng loại Maja Chwalinska, người đang đứng hạng 114 WTA. Tuy nhiên, cựu số 4 thế giới đã gây thất vọng lớn khi thi đấu bạc nhược và để thua trắng 8 game cuối cùng, chấp nhận thất bại 4-6, 0-6 đầy chóng vánh.

Huyền thoại UFC nghi ngờ khả năng Conor McGregor tái xuất

Cựu võ sĩ UFC Matt Brown cho rằng nếu Conor McGregor không thể góp mặt tại UFC 329, khả năng cao ngôi sao người Ireland sẽ “không bao giờ thi đấu trở lại”. McGregor dự kiến tái xuất trong trận đấu gặp Max Holloway vào ngày 11/7 sau quãng nghỉ kéo dài 5 năm kể từ chấn thương gãy chân nghiêm trọng ở trận trilogy với Dustin Poirier.

Trước đó, McGregor từng lỡ hẹn trở lại UFC trong năm 2024 vì chấn thương ngón chân, khiến cuộc đối đầu với Michael Chandler bị hủy bỏ. Theo Brown, việc McGregor thực sự bước vào lồng đấu lúc này còn quan trọng hơn cả kết quả thắng thua.

Coco Gauff gặp tai nạn xe trên đường tới Roland Garros

Coco Gauff tiết lộ cô đã gặp tai nạn giao thông trên đường tới giải French Open, khiến quá trình chuẩn bị bị ảnh hưởng đáng kể. Tay vợt người Mỹ cho biết chiếc xe của cô bị hư hại nặng đến mức không thể tiếp tục di chuyển, buộc cô phải tìm phương tiện khác để đến Roland Garros.

Dù vậy, Gauff vẫn thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại đồng hương Taylor Townsend với tỷ số 6-4, 6-0 ở vòng mở màn. Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch tiến vào vòng hai gặp Mayar Sherif. Gauff cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện thời tiết nắng nóng tại Paris nhờ lớn lên ở bang Florida.

Naomi Osaka lên tiếng bảo vệ “Black Party” tại Roland Garros

Naomi Osaka phải lên tiếng giải thích sau khi bữa tiệc mang tên “Black Party” do cô tổ chức trước thềm French Open gây tranh cãi trên mạng xã hội. Buổi tiệc có sự tham dự của nhiều ngôi sao quần vợt như Coco Gauff, Gael Monfils, Taylor Townsend, Christopher Eubanks và Asia Muhammad.

Sau khi đăng tải hình ảnh cùng dòng chú thích về “Black Party”, Osaka bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích. Tay vợt Nhật Bản sau đó khẳng định đây chỉ là buổi gặp gỡ thân mật nhằm kết nối bạn bè và đồng nghiệp trong làng banh nỉ.

Lewis Hamilton xúc động khi em trai bật khóc

Lewis Hamilton đã gửi lời tri ân đầy cảm xúc tới em trai Nicolas Hamilton sau cuối tuần thành công của cả hai anh em trên đường đua. Tay đua của Ferrari cán đích thứ hai tại chặng đua Canadian GP, đánh dấu một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ khi gia nhập đội đua Italy.

Trong khi đó, Nicolas giành Jack Sears Trophy tại giải British Touring Car Championship diễn ra ở Snetterton Circuit, danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Khi bước lên bục nhận giải, Nicolas không kìm được nước mắt vì xúc động. Lewis Hamilton sau đó đã chia sẻ niềm tự hào dành cho người em trai 34 tuổi, gọi đây là khoảnh khắc đặc biệt của gia đình.