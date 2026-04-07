Nóng nhất thể thao sáng 7/4: Taylor Fritz chia tay bạn gái xinh đẹp

Taylor Fritz chia tay bạn gái xinh đẹp

Tay vợt Mỹ Taylor Fritz được cho là đã “đường ai nấy đi” với bạn gái xinh đẹp Morgan Riddle, theo tiết lộ từ Craig Shapiro. Cặp đôi bén duyên năm 2020 qua ứng dụng hẹn hò dành cho người nổi tiếng trong giai đoạn phong tỏa vì COVID-19.

Taylor Fritz và bạn gái đã chia tay?

Họ giữ kín mối quan hệ suốt hai năm đầu, trước khi công khai và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các giải đấu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Riddle không còn xuất hiện trên khán đài cổ vũ Fritz. Nguồn tin cho rằng đây là dấu hiệu rõ ràng cho việc cả hai đã chính thức chia tay.

Tsitsipas thừa nhận từng cố ý nhắm bóng vào Kyrgios ở Wimbledon

Tay vợt Hy Lạp Stefanos Tsitsipas thừa nhận từng cố tình nhắm bóng về phía đối thủ Nick Kyrgios trong trận đấu căng thẳng tại Wimbledon 2022. Cuộc chạm trán vòng ba khi đó trở nên hỗn loạn bởi những màn khiêu khích từ Kyrgios, khiến Tsitsipas mất kiểm soát và suýt bị truất quyền thi đấu sau cú đánh bóng lên khán đài.

Dù thất bại sau bốn set, cựu số 3 thế giới cho biết những hành động quyết liệt của anh “có tác dụng” trong việc đáp trả đối thủ. Hiện tại, mối quan hệ giữa hai tay vợt đã phần nào hạ nhiệt sau nhiều năm căng thẳng.

Russell đối mặt áp lực từ đàn em Antonelli

Đội đua Mercedes đang rơi vào trạng thái căng thẳng khi cuộc đua nội bộ giữa George Russell và tân binh Kimi Antonelli ngày càng gay gắt. Cựu tay đua David Coulthard nhận định cuộc chiến vô địch giờ đây giống như “vùng chiến sự”, khi Antonelli có khởi đầu ấn tượng và liên tục gây áp lực lên người đàn anh.

Russell, người từng được đánh giá cao nhất trước mùa giải, đã thắng chặng mở màn tại Úc nhưng đang đứng trước nguy cơ bị lu mờ nếu không thay đổi cách tiếp cận. Mercedes hiện vẫn dẫn đầu về hiệu suất so với các đối thủ.

Schaub chỉ trích Diaz sau tranh cãi với Cormier

Cựu võ sĩ Brendan Schaub lên tiếng bênh vực Daniel Cormier trong màn khẩu chiến với Nate Diaz, đồng thời cho rằng Diaz khó có cơ hội góp mặt trong Ngôi đền của các huyền thoại UFC. Tranh cãi nổ ra khi Diaz công kích Cormier vì những nhận xét mang tính phê bình trên cương vị bình luận viên, trước khi bị gọi là “võ sĩ tầm trung”.

Schaub nhận định Diaz đã mắc sai lầm khi công kích một “huyền thoại MMA”. Anh cũng nhắc lại mâu thuẫn cá nhân kéo dài nhiều năm giữa hai bên, bắt nguồn từ những phát ngôn liên quan đến trận boxing giữa Conor McGregor và Floyd Mayweather.