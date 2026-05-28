Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Ronaldo phá MU, kéo Rafael Leao gia nhập Al Nassr

Sự kiện: Cristiano Ronaldo AC Milan Manchester United

Cristiano Ronaldo phá đám CLB cũ MU, tìm cách kéo Rafael Leao sang Al Nassr để xây dựng bộ ba Bồ Đào Nha mạnh nhất châu Á.

Giới lãnh đạo Al Nassr đang tận hưởng thành công sau khi giành chức vô địch Saudi Pro League. Dù vậy, đội bóng Riyadh vẫn chưa muốn dừng lại và đã bắt đầu lên kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng.

Tham vọng của Al Nassr và Ronaldo là xây dựng một đội hình siêu hạng đủ sức chinh phục AFC Champions League.

Ronaldo muốn kéo Leao đến Al Nassr. Ảnh: ACM

Danh hiệu châu lục danh giá này được xem như tấm vé quan trọng để củng cố dự án của CLB tại FIFA Club World Cup trong tương lai, dù khi đó CR7 có thể đã nghỉ hưu.

Để hiện thực hóa tham vọng đó, Ronaldo đã trực tiếp can thiệp vào kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng Saudi Arabia.

Ronaldo được cho là đã đề nghị Al Nassr chiêu mộ Rafael Leao. Cầu thủ 26 tuổi đang nổi lên như một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Sau khi mất vé Champions League, AC Milan sẵn sàng chia tay Leao để cân bằng tài chính, cũng như đầu tư bộ khung hoàn toàn mới.

Gần đây, MU dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Leao. “Quỷ đỏ” muốn có cầu thủ người Bồ Đào Nha để hướng đến mùa giải với tham vọng chinh phục Premier League lẫn Champions League.

Tuy nhiên, sự can thiệp của Ronaldo có thể làm thay đổi mọi thứ. Giữa Leao và CR7 có mối quan hệ rất tốt.

Leao luôn thích Premier League và háo hức khi MU liên hệ. Nhưng Saudi Pro League cũng có sức hấp dẫn riêng, về lương và môi trường đậm chất Bồ Đào Nha ở Al Nassr.

Mục tiêu của Ronaldo là kết hợp với Joao Felix và Leao trở thành bộ ba Bồ Đào Nha hay nhất châu Á. Cả hai đều rất quen thuộc với lối đá của CR7.

Giá trị chuyển nhượng của Leao rơi vào khoảng 80 triệu euro, con số không phải vấn đề với Al Nassr và bóng đá Saudi Arabia.

Saudi Pro League đang chờ đợi một phiên bản “Galacticos” mới tại Riyadh. Cuộc đếm ngược cho bộ ba tấn công Bồ Đào Nha đáng sợ nhất lịch sử Al Nassr đã bắt đầu.

Vì sao Ronaldo "rớt" khỏi tốp 50 cầu thủ vĩ đại nhất World Cup?
Dù đã ghi bàn ở cả 5 kỳ từng tham dự nhưng Cristiano Ronaldo vẫn không có tên trong danh sách 50 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Theo Ngọc Huy

Nguồn: [Link nguồn]

-28/05/2026 08:37 AM (GMT+7)
