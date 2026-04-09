Nóng nhất thể thao sáng 9/4: Alcaraz ngạc nhiên khi Sinner dự Monte Carlo

Alcaraz ngạc nhiên khi Sinner dự Monte Carlo

Carlos Alcaraz thừa nhận anh khá bất ngờ khi Jannik Sinner quyết định tham dự giải Monte Carlo. Tay vợt người Italia đang đạt phong độ cực cao với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp và 26 set toàn thắng, sau khi đăng quang tại Indian Wells và Miami Open để hoàn tất “Sunshine Double”.

Alcaraz và Sinner đều ra quân ấn tượng ở Monte Carlo năm nay

Alcaraz chia sẻ: “Thành thật mà nói, tôi khá bất ngờ khi Sinner, sau Indian Wells, Miami Open và cả một hành trình dài, vẫn đến Monte Carlo thi đấu. Nhưng điều đó cho thấy thể trạng tuyệt vời và khả năng của cậu ấy ở thời điểm hiện tại. Các tay vợt đôi khi cũng phải ‘đoán’ xem đối thủ sẽ tham dự giải nào. Sinner vừa thi đấu thành công ở Indian Wells và Miami Open, rất nhiều trận, một hành trình dài. Từ ngày cuối ở Miami đến khi bắt đầu tại đây chỉ khoảng một tuần”.

Sinner tập luyện cùng “thần đồng” 17 tuổi

Jannik Sinner đã có buổi tập kéo dài gần một giờ đồng hồ cùng tài năng 17 tuổi Moise Kouame hôm 8/4 tại Monte Carlo. Trong buổi tập, cả hai tập trung rèn các pha thuận tay và trái tay chéo sân, trước khi chuyển sang cải thiện kỹ năng đánh volley. Sau đó, họ tiếp tục làm việc với các tình huống giao bóng và trả giao bóng, trước khi Kouame rời sân. Sinner ở lại để hoàn thiện thêm cú giao bóng, khép lại buổi tập bằng loạt cú drop shot (bỏ nhỏ).

Về phía Kouame, tay vợt trẻ người Pháp đã dừng bước sớm tại Monte Carlo khi để thua đồng hương Ugo Humbert ngay vòng một. Dù vậy, anh vẫn được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng bậc nhất của ATP Tour.

Tyson Fury lo lắng trước ngày tái xuất

Tyson Fury dường như đang có những do dự vào phút chót trước khi trở lại võ đài cuối tuần này, chạm trán Arslanbek Makhmudov tại sân Tottenham Hotspur. “Gypsy King” có dấu hiệu bị ảnh hưởng tâm lý chỉ vài ngày trước giờ G, sau khi theo dõi màn so găng giữa Deontay Wilder và Derek Chisora.

“Thật buồn. Tôi chưa từng thấy hai võ sĩ xuống phong độ nhiều như vậy. Tôi tự hỏi: ‘Liệu mình có phải người tiếp theo? Có phải mình sẽ như thế không?’”, Fury chia sẻ với The Sun.

Đề xuất đổi luật của Verstappen có thể “đốt” hàng tỷ USD

Nếu Max Verstappen thuyết phục được giới điều hành F1 loại bỏ hệ thống động cơ hybrid, khoản đầu tư vào bộ nguồn riêng của Red Bull có nguy cơ trở nên lãng phí. Bình luận viên người Hà Lan Olav Mol cho rằng kịch bản này là không thực tế. Theo ông, các nhà sản xuất như Red Bull hay Audi đã rót “hàng tỷ USD” vào việc phát triển động cơ theo bộ luật hiện hành.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2026, Verstappen đang gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với bộ luật mới của F1, khi chỉ giành được 12 điểm sau ba chặng đua. Tay đua người Hà Lan đã công khai chỉ trích các quy định mới, thậm chí so sánh chúng với trò chơi “Mario Kart” và cho rằng đây là những thay đổi mang tính “phản đua xe”.