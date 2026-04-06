Nóng nhất thể thao sáng 6/4: Sinner muốn đổi danh hiệu ATP để Italia dự World Cup

Sinner muốn đổi danh hiệu ATP để Italia dự World Cup

ĐT Italia thi đấu thất vọng ở vòng loại World Cup 2026, qua đó không thể giành vé dự giải đấu này. Đáng chú ý, họ đã lỡ hẹn 3 kỳ World Cup liên tiếp.

Chia sẻ với giới truyền thông, Sinner cho biết bản thân muốn đổi lấy danh hiệu ATP để được chứng kiến Italia đá World Cup: "Tôi rất muốn thực hiện cuộc trao đổi này vì một lý do đơn giản: có rất nhiều bạn trẻ và trẻ em chưa từng được chứng kiến Italia tham dự World Cup. Ngay cả tôi cũng vậy, vì ngày trước tôi còn quá nhỏ để theo dõi bóng đá.

Bây giờ chúng ta có thời gian để thay đổi một số thứ. Chúng ta hãy chờ tương lai xem ra sao, giờ thì không thể thay đổi gì nữa rồi".

Joao Fonseca muốn Neymar dự World Cup

Tay vợt Joao Fonseca muốn được chứng kiến Neymar dự World Cup 2026, dù điều đó không chắc xảy ra: "Về vấn đề gây tranh cãi, tôi ủng hộ việc Neymar tham dự World Cup, đặc biệt nhờ kinh nghiệm mà anh ấy mang lại. Tôi không phải là chuyên gia bóng đá, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng tôi sẽ cổ vũ cho Brazil giành chiến thắng".

Medvedev lo lắng khi chuyển mặt sân

Medvedev đang có ít nhiều lo lắng khi anh chuẩn bị chuyển sang thi đấu ở mặt sân đất nện tại Monte Carlo: "Với tôi, việc chuyển mặt sân không hề dễ dàng, nên tôi muốn có thêm thời gian chuẩn bị. Mọi sự chuyển đổi mặt sân đều khó khăn, kể cả từ cỏ sang sân cứng. Nhưng điều khiến việc sang đất nện trở nên khó hơn bởi tôi thi đấu quá nhiều ở mặt sân cứng".

Anthony Joshua sẵn sàng đối đầu Deontay Wilder

Anthony Joshua sẵn sàng chấp nhận rủi ro ngay trước trận đấu béo bở với Tyson Fury để chạm trán Deontay Wilder vào mùa hè này. Joshua hiện đã trở lại tập luyện và lên kế hoạch trở lại thi đấu vào tháng 7. Sau khi chứng kiến Wilder hạ gục Chisora trên đường giành chiến thắng bằng điểm số, võ sĩ người Anh bày tỏ sẵn sàng giải quyết dứt điểm mối thù kéo dài giữa hai người.