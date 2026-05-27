Nóng nhất thể thao sáng 27/5: Đạo diễn phải “chinh phục” Nadal để làm phim tài liệu

Đạo diễn phim phải “chinh phục” Nadal để làm phim tài liệu về anh

Đạo diễn Zachary Heinzerling cho biết ông đã phải có được sự gật đầu từ Rafael Nadal khi lý giải quá trình làm phim tài liệu về huyền thoại tennis, dự kiến sẽ bắt đầu trình chiếu trên Netflix từ ngày 29/5. “Tôi đến Australia và nói rằng tôi sẽ dùng camera ghi lại mọi thứ. Tôi muốn truyền tải các thông điệp dựa vào hình ảnh thay vì lời nói. Nadal thích điều đó vì nó không làm phiền anh ấy trong lúc chuẩn bị cho các trận đấu, và Nadal vẫn cứ luôn là Nadal dù có camera xung quanh hay không”, đạo diễn Heinzerling cho biết.

Monfils xin suất đặc cách dự Wimbledon

Sau khi đã bị loại sớm ở Roland Garros, Gael Monfils đã xin được dự Wimbledon theo suất đặc cách do đây sẽ là lần cuối anh dự giải trước khi giải nghệ. Monfils cho biết anh cũng biết có nhiều ứng cử viên khác xứng đáng hơn anh, nhưng hy vọng anh ít nhất sẽ có cơ hội tạm biệt khán giả ở giải đấu này.

Jake Paul góp mặt trong top 50 VĐV thu nhập cao nhất 2026

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố top 50 VĐV được trả thù lao cao nhất từ đầu năm 2026 và danh sách này vắng bóng toàn bộ các võ sỹ MMA. Chỉ có 2 võ sỹ boxing lọt vào nhóm này và Jake Paul là người thứ 2 bên cạnh Canelo Alvarez, Paul đứng ở vị trí thứ 23 sau khi thu về 70 triệu USD, đa số tới từ thù lao của trận thua trước Anthony Joshua.

McGregor được UFC chấp thuận điều kiện tái xuất

Conor McGregor cho biết hợp đồng để anh trở lại thi đấu cho UFC đã được chấp thuận và mọi thứ chỉ còn chờ được tổ chức để võ sỹ người Ireland tái xuất sàn đấu. Anh sẽ đối đầu Max Holloway ở sự kiện UFC 329 trong trận đụng độ giữa 2 nhà cựu vô địch hạng lông, và theo nhiều nguồn tin, McGregor sẽ được hưởng một phần doanh thu từ hoạt động stream trận đấu của Amazon và Netflix.