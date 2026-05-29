Những thói quen khó bỏ tạo nên nhà vô địch đặc biệt Aaron Rai

Trong thế giới golf nhiều biến động của thời điểm hiện tại, chúng ta thường thấy số liệu thống kê với những con số khô khan, rồi dụng cụ hỗ trợ, máy móc thiết bị hiện đại được các golfer áp dụng triệt để vào trong lối chơi, nhằm giúp họ cải thiện những cú swing và hướng đến chiến thắng tại các giải đấu.

Nhưng với Aaron Rai, mọi thứ thường rất nhẹ nhàng. Anh không bọc lộ quá nhiều cảm xúc, đôi khi là sự tôn trọng đến khiêm nhường. Điều này làm cho chiến thắng tại major PGA Championship gần đây của anh trở lên đặc biệt hơn so với tất cả những lần đăng quang của một nhà vô địch giải golf mà chúng ta thường biết.

Tiếp xúc với golf năm lên 4 tuổi vì mẹ mua nhầm đồ chơi

Aaron Rai sinh ngày 3 tháng 3 năm 1995 tại Wolverhampton vương quốc Anh. Bố anh là người Anh gốc Ấn Độ, từng là nhân viên cộng đồng và vận động viên quần vợt nghiệp dư. Mẹ anh là người gốc Ấn Độ nhập cư từ Kenya sang Anh từ thủa thiếu niên, từng làm rất nhiều công việc, từ y tá chăm sóc sức khỏe tâm thần đến huấn luyện viên thể dục nhịp điệu

Khi Rai mới 4 tuổi, anh bị thương ở đầu do gậy khúc côn cầu của anh trai. Để tìm một trò chơi an toàn hơn cho cậu con trai nhỏ, mẹ anh đã đi mua một món đồ chơi thay thế, và định mệnh dẫn lối khi bà mua nhầm một bộ gậy golf bằng nhựa thay vì khúc côn cầu. Chiếc gậy đó đã thu hút Rai ngay lập tức.

Rai tiếp xúc với golf từ bộ gậy nhựa mà mẹ anh đã mua. Anh biết được những kỹ năng ban đầu từ người bố không hề có chuyên môn từ golf. Bố của Rai, ông Amrik đã tự nghiên cứu, tự tìm hiểu qua những hướng dẫn mà ông đọc được từ những cuốn sách.

Ông Amrik, sau khi phát hiện cậu con trai có đam mê với golf đã quyết định nghỉ việc để theo sát cho việc phát triển golf của Rai. Mẹ anh, bà Dalvir đã phải làm việc chăm chỉ hơn những người bình thường để chu cấp tài chính cho gia đình, cũng như cho Rai trong những ngày tập luyện.

Những thói quen khó bỏ đã tạo nên nhà vô địch đặc biệt

Khi quan sát quá trình tập luyện cũng như thi đấu của Rai, chúng ta thấy, anh luôn xuất hiện trên sân với 2 đôi găng tay. Nếu không biết rõ nguyên nhân, rất nhiều người cho rằng, Rai làm thế là để bản thân nổi bật, cũng như tạo ra khác biệt để thu hút sự chú ý. Nhưng sự thật không phải như vậy.

Năm 8 tuổi, Rai đã có thói quen mang 2 găng tay vì việc mang chúng sẽ giúp anh giữ ấm đôi tay trong những ngày mùa đông lạnh giá ở Anh. Đồng thời, khi mang 2 găng tay sẽ giúp anh có được cảm giác tốt hơn khi cầm gậy, một yếu tố vô cùng quan trọng trong golf.

Sau mỗi cú đánh, Rai thường lau rất kỹ những chiếc gậy và bọc chúng lại bằng những chiếc covers. Thói quen này xuất phát từ việc hồi nhỏ bố anh đã mua cho anh một bộ gậy rất đắt đỏ so với thu nhập gia đình. Để bảo vệ chúng, sau mỗi buổi tập, bố anh sẽ cẩn thận lau sạch từng rãnh gậy, rồi bọc chúng lại.

Giữa một PGA Tour hào nhoáng với những công nghệ vượt trội và luôn thay đổi từng ngày thì Rai vẫn trung thành với cây gậy Driver TaylorMade M6 (9 độ) ra mắt từ năm 2019. Thậm chí, anh còn dùng castle tee thay vì tee gỗ hay nhựa thông thường, và anh gọi đó là thói quen của sự tin tưởng.

Một chi tiết thú vị khác là quả bóng golf anh dùng trong các trận đấu là bóng Pro v1 được sản xuất từ những năm trước, với các dòng chữ được viết tắt tên của các thành viên trong gia đình mình.

Khi golf trở về nguyên bản trong kỷ nguyên của công nghệ

“Nếu bạn đủ hiểu cây gậy trong tay, bạn sẽ không phải cần thêm bất kỳ công nghệ nào khác… Bố tôi từng nói, đừng để những gì giúp con thành công bị xước sát…”, Rai chia sẻ về những thói quen mà anh lặp đi lặp lại trong sự nghiệp của mình.

Câu chuyện Aaron Rai, nhà vô địch major danh giá PGA Championship, luôn lặng lẽ bước đi cùng lòng kiên định không thay đổi. Anh nổi bật với biểu tượng của sự tỷ mỷ đến mức bền bỉ trong thế giới golf.

Mọi việc diễn ra với Rai như được lập trình sẵn bởi thói quen như mọi người thường thấy nó rất cũ kỹ, nhưng đó lại là khoảnh khắc tạo nên nhà vô địch major khác xa so với những gì mà công nghệ, sự xa hoa và phần nào đó là sự ồn ào trong thế giới golf của hiện tại.

Rai tiến lên với những bước đi vững chắc của sự bền bỉ, lạnh lùng, ít biểu cảm. Anh âm thầm và có phần lặng lẽ để tránh xa những thứ hào nhoáng, chỉ tập trung cho cuộc chơi của bản thân.

Rai chứng minh cho làng golf biết rằng, với anh thể thao golf vẫn còn nguyên giá trị khi những người như Rai không hề sinh ra để trở thành biểu tượng, nhưng nhà vô địch major PGA Championship 2026 vẫn đủ sự kiên trì, cùng quyết tâm, để biến điều không thể thành chiến thắng.

Khi golf trở về nguyên bản trong thời đại đầy những toan tính của công nghệ thì Aaron Rai vẫn ở đó. Anh tiếp tục hành trình trên con đường đã chọn bằng chính sức mạnh của ý chí, của những chi tiết nhỏ nhất để bước lên đỉnh cao với nền tảng – kỹ thuật – sự ổn định, cùng khả năng kiểm soát cuộc chơi.

Aaron Rai – nhà vô địch major PGA Championship nhắc chúng ta hiểu được rằng, golf nguyên bản vẫn có chỗ đứng vững chắc để vươn lên chạm tới đỉnh cao bằng chính sức mạnh của bản thân.