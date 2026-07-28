Bóng chuyền Việt Nam làm nên phép màu chỉ sau 3 tháng, đủ sức có huy chương ASIAD?

💥 Quyết định táo bạo làm nên chức vô địch

Dấu ấn lớn nhất của Federico Rampazzo xuất hiện ở trận chung kết SEA V.Cup gặp Thái Lan. Khi tuyển Việt Nam bị đối thủ bỏ xa trong set 4, thay vì cố gắng bám đuổi bằng mọi giá, chiến lược gia người Ý đưa ra quyết định đầy táo bạo khi rút gần như toàn bộ các trụ cột khỏi sân để dưỡng sức cho set 5 quyết định.

Những quyết định chính xác, táo bạo của HLV Federico Rampazzo (cầm cúp) giúp tuyển VN làm nên lịch sử

Đó là quyết định khiến không ít người bất ngờ, nhưng lại cho thấy tư duy quản lý thể lực và tính toán đường dài rất hiện đại. Các học trò bước vào set quyết định với nền tảng thể lực tốt hơn, duy trì được tốc độ và sự tỉnh táo trong những thời điểm then chốt để giành chiến thắng nghẹt thở 3-2, qua đó đăng quang lịch sử.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho cá tính cầm quân của Federico Rampazzo: dám mạo hiểm, dám chịu trách nhiệm và luôn đặt mục tiêu chiến thắng lên hàng đầu.

⚡ "Làn gió Ý" thay đổi tuyển bóng chuyền nam Việt Nam

Federico Rampazzo chính thức đảm nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vào đầu năm 2026. Chỉ trong thời gian ngắn, chiến lược gia người Ý đã tạo nên sự thay đổi rõ rệt cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Nguồn năng lượng vô hạn được ông Rampazzo truyền cho học trò

Điều gây ấn tượng đầu tiên là khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật cực kỳ linh hoạt. Trong suốt hành trình vô địch SEA V.Cup 2026, tuyển Việt Nam nhiều lần rơi vào thế khó nhưng luôn biết cách trở lại nhờ những quyết định thay người rất đúng thời điểm của ông Rampazzo.

Ông cũng khai thác tối đa điểm mạnh của các học trò, đặc biệt là tay đập chủ lực Ngọc Thuân cùng các chủ công. Thay vì phụ thuộc vào một ngôi sao, đội tuyển vận hành như một tập thể đồng đều, nơi mọi vị trí đều có vai trò rõ ràng trong hệ thống chiến thuật.

Một điểm rất khác dưới thời HLV người Ý là không còn khái niệm " bất khả xâm phạm". Bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể bị thay ra nếu phong độ không đáp ứng yêu cầu. Chính sự cạnh tranh lành mạnh này giúp toàn đội luôn duy trì sự tập trung và khát khao cống hiến.

🚀 Truyền "ADN chiến thắng" cho tuyển Việt Nam

Không chỉ giỏi chuyên môn, HLV Federico Rampazzo còn mang đến nguồn năng lượng tích cực hiếm thấy. Trong trận chung kết, mỗi khi đội nhà gặp khó khăn, ông liên tục động viên cầu thủ, truyền sự tự tin bằng ngôn ngữ cơ thể đầy nhiệt huyết.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng về một hành trình ấn tượng tại ASIAD năm nay

Ông yêu cầu cả những cầu thủ dự bị phải đứng dậy vỗ tay, hò reo, tiếp thêm tinh thần cho đồng đội trên sân. Không khí ấy cũng được duy trì trong các buổi tập, nơi tiếng cười và những lời khích lệ luôn xuất hiện.

Bên ngoài đường biên, vị HLV người Ý ăn mừng cuồng nhiệt sau mỗi pha ghi điểm của học trò, thậm chí còn giàu cảm xúc hơn cả các cầu thủ. Nguồn năng lượng ấy dần lan tỏa đến toàn đội, tạo nên tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, điều mà nhiều người gọi là "ADN chiến thắng".

🎯 Tuyển Việt Nam có thể cạnh tranh huy chương ASIAD?

Chức vô địch SEA V.Cup 2026 ngay lập tức làm dấy lên câu hỏi: Liệu tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có đủ khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 ở Nhật Bản.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có thành tích lịch sử chỉ sau vài tháng dưới thời HLV người Ý

Thực tế, khoảng cách giữa bóng chuyền Đông Nam Á và tốp đầu châu Á vẫn còn khá lớn khi những đội như Nhật Bản, Iran, Trung Quốc, Qatar hay Hàn Quốc đều sở hữu trình độ vượt trội.

Tuy nhiên, chức vô địch SEA V.Cup cho thấy tuyển Việt Nam đã tiến thêm một bước đáng kể. Đáng chú ý, Indonesia, đội vừa thất bại trước Việt Nam ở giải đấu này vẫn đặt mục tiêu giành huy chương đồng ASIAD, cho thấy các đội Đông Nam Á đang có tham vọng lớn hơn tại sân chơi châu lục.

Con đường hướng tới huy chương chắc chắn không dễ dàng bởi các đối thủ hàng đầu châu Á sở hữu nền tảng thể lực, chiều cao và kinh nghiệm vượt trội. Nhưng với những gì Federico Rampazzo tạo dựng chỉ sau 3 tháng, người hâm mộ có quyền kỳ vọng.