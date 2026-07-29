HLV Zidane trở lại sau 5 năm "ở ẩn": ĐT Pháp sẽ rực rỡ như Real Madrid?

Zinedine Zidane ở tuổi 54, là huyền thoại của bóng đá Pháp khi từng cùng “Les Bleus” vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Ở cấp CLB, ông cũng ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Real Madrid, trước khi trở thành một trong những HLV thành công nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

HLV Zidane chính thức nhận nhiệm vụ tại ĐT Pháp

Sau khi Deschamps kết thúc 10 năm dẫn dắt tuyển Pháp, Zidane được trao cơ hội đưa đội tuyển “xứ sở Lục lăng” lên đỉnh cao. Sau kỳ World Cup 2026 không như kỳ vọng khi chỉ xếp thứ tư chung cuộc, nhiệm vụ đầu tiên của Zidane sẽ là chuẩn bị cho các trận đấu Nations League vào tháng 9, trước khi hướng đến vòng loại EURO 2028.

3 Champions League liên tiếp cùng Real Madrid

Zidane từng tạo nên lịch sử với Real Madrid khi giúp đội bóng giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp trong giai đoạn 2016-2018, thành tích chưa từng xuất hiện trong kỷ nguyên hiện đại. Ông cũng hai lần vô địch La Liga, vào các năm 2017 và 2020.

Zidane lần đầu tiếp quản Real Madrid vào tháng 1/2016, khi đội bóng trải qua khởi đầu mùa giải thất vọng dưới thời Rafa Benítez. Ông lập tức tạo ra cú hích mạnh mẽ, giúp Real Madrid thắng 12 trận liên tiếp và tiến đến chức vô địch Champions League sau khi đánh bại Atletico Madrid trên loạt luân lưu.

HLV Zidane từng chinh phục 3 danh hiệu Champions League cùng Real Madrid

Mùa 2016/17, Real Madrid tiếp tục đánh bại Bayern Munich, Atletico Madrid rồi thắng Juventus 4-1 trong trận chung kết Champions League tại Cardiff. Họ đồng thời vô địch La Liga, hoàn tất cú đúp đáng nhớ.

Một năm sau, Zidane đưa Real Madrid trở thành đội đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League giành ba chức vô địch liên tiếp, nhờ chiến thắng 3-1 trước Liverpool tại Kiev.

Ông bất ngờ từ chức ngay sau đó nhưng trở lại chỉ 9 tháng sau. Ở nhiệm kỳ thứ hai, Zidane tiếp tục giúp Real Madrid vô địch La Liga mùa 2019/20 trong bối cảnh mùa giải bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19.

Tháng 5/2021, Zidane một lần nữa rời Bernabeu. Trong bức thư gửi người hâm mộ, ông phủ nhận việc “chán huấn luyện”, đồng thời cho rằng mình không nhận được đủ sự ủng hộ từ nội bộ CLB.

Zidane sẽ mang đến điều gì cho tuyển Pháp?

Khả năng quản lý con người được xem là điểm mạnh lớn nhất của Zidane và có thể đặc biệt phù hợp với môi trường đội tuyển. Ông từng thành công tại Real Madrid nhờ xây dựng mối quan hệ tốt với các cầu thủ, tạo sự tự tin và khai thác tối đa khả năng của những ngôi sao lớn.

Dấu ấn mà HLV Deschamps để lại ĐT Pháp là rất lớn

Điều này hứa hẹn phát huy hiệu quả tại tuyển Pháp, nơi những cầu thủ như Kylian Mbappe hay Michael Olise luôn xem Zidane là thần tượng.

Về chiến thuật, Zidane không quá chú trọng vào những bài phối hợp cứng nhắc mà ưu tiên đặt các ngôi sao vào vị trí phù hợp để họ phát huy năng lực. Tại Real Madrid, ông từng sử dụng Isco ở vai trò số 10 và khai thác Karim Benzema như một tiền đạo đa năng, trước tiên hỗ trợ Cristiano Ronaldo rồi trở thành mũi nhọn chủ lực.

Với tuyển Pháp, Zidane có thể chuyển hệ thống 4-2-3-1 dưới thời Deschamps sang sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Tuy nhiên, thay đổi này có thể khiến Olise phải chơi rộng thay vì đảm nhiệm vị trí số 10.

Bộ máy mới và những thay đổi quan trọng

Zidane tiếp quản một đội tuyển giàu tài năng nên không cần cải tổ quá mạnh. William Saliba, Ousmane Dembélé, Michael Olise và Mbappé đều là những ngôi sao hàng đầu thế giới, trong khi phần còn lại của đội hình sở hữu sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Một số cựu binh như N'Golo Kanté hay Lucas Hernández có thể chia tay đội tuyển, mở đường cho các tài năng trẻ. Dù vậy, bộ khung của “Les Bleus” nhiều khả năng vẫn được duy trì.

Thay đổi lớn nhất sẽ nằm ở ban huấn luyện. Người bạn lâu năm David Bettoni dự kiến trở thành trợ lý số một của Zidane. Hamidou Msaidie và Gregory Dupont, từng làm việc với ông tại Real Madrid, cũng gia nhập ê-kíp mới.

Cựu thủ môn Fabien Barthez được kỳ vọng đảm nhận vai trò HLV thủ môn, trong khi HLV U19 Pháp Bernard Diomède cũng sẽ tham gia ban huấn luyện.

Bộ máy mới sẽ lớn hơn và được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn, với đội ngũ y tế và nhóm chuyên trách về hiệu suất thi đấu riêng.

HLV Zidane có mối quan hệ thân thiết với Mbappe từ trước đến nay

5 năm qua Zidane đã làm gì?

Kể từ khi rời Real Madrid năm 2021, Zidane chủ yếu dành thời gian cho gia đình và theo dõi sự nghiệp của bốn người con trai, những người đều theo nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Ông cũng giữ khoảng cách với Real Madrid để tránh gây áp lực cho những HLV kế nhiệm. Zidane chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại Bernabéu theo dõi các trận đấu.

Ngoài bóng đá, cựu danh thủ người Pháp còn đầu tư vào padel thông qua công ty Z5. Doanh nghiệp này hiện sở hữu ba CLB padel tại Pháp và Italia, đồng thời được cho là đang cân nhắc mở rộng sang Madrid.

Trong 5 năm qua, Zidane nhiều lần được liên hệ với các đội bóng lớn nhưng không có thương vụ nào thành hiện thực. Ông dường như chỉ muốn trở lại với một công việc thực sự có ý nghĩa: lần thứ ba dẫn dắt Real Madrid hoặc trở thành HLV trưởng đội tuyển Pháp. Cuối cùng, Zidane trở thành người kế nhiệm Deschamps, cùng “Gà trống Gaulois” hướng đến những mục tiêu lớn lao.