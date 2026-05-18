Chiến thắng để đời của Aaron Rai tại PGA Championship, tạo ra lịch sử golf Anh

Ngày chung kết nhiều biến số

Sau 54 hố đấu tại Aronimink, có đến 30 cái tên hoàn toàn có đủ cơ sở để đi đến vinh quang, khi khoảng cách từ vị trí đỉnh bảng được nắm giữ bởi golfer người Mỹ Smalley với vị trí thứ 30 của golfer số 1 thế giới Scottie Scheffler chỉ là (5) gậy. Mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức chỉ sau một cú swing.

Aaron Rai

Top 10 bảng xếp hạng rất chật chội trước khi vòng chung kết khởi tranh. Trong đó có những tên tuổi đình đám, những người đã có những chiến thắng tại các sự kiện major danh giá và họ thừa khả năng cũng như kinh nghiệp để sẵn sàng đi đến chiến thắng.

Những Rory McIlroy, Jon Rahm, Xander Schauffele, Justin Thomas… hoàn toàn có đủ cơ sở cùng khả năng giành chiến thắng và nâng cao chiếc cúp bạc Wanamacker danh giá.

Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra theo kịch bản mà những người mộng mơ nhất cũng không thể hình dung.

Không ai trong số những cái tên đình đám nói trên có được chiến thắng. Cái tên chung cuộc được xướng lên cho ngôi vị cao nhất là Aaron Rai, golfer đang xếp hạng 44 thế giới và cũng chỉ có được 1 chiếc cúp PGA Tour trong sự nghiệp đến thời điểm hiện tại.

Màn tăng tốc của Rai trong 10 hố cuối

Rai khởi đầu ngày chủ nhật với điểm birdie ngay hố đấu đầu tiên. Sau đó, anh tiếp tục có được birdie tại hố đấu số 4. Tuy nhiên, 3 điểm bogey tại hố đấu số 3, hố đấu số 6, hố đấu số 8 đã khiến anh tụt lại phía sau.

Aaron Rai giành chức vô địch PGA Championship

Nhưng mọi chuyện nhanh chóng thay đổi với golfer luôn đeo 2 găng tay khi chơi bắt đầu từ hố đấu số 9.

Aaron Rai có được điểm eagle tuyệt vời tại hố đấu số 9 để bắt đầu có màn tăng tốc trở lại cho cuộc đua vô địch.

Liên tiếp các điểm birdie quan trọng tại hố đấu số 11, hố đấu số 13 giúp Rai chính thức lội ngược dòng để chen chân vào nhóm cạnh tranh.

Rai tiếp tục có sự thanh thoát trong các cú swing để ghi thêm những điểm số quan trọng. Nếu điểm birdie ở hố 16 đến từ cú putt hai gậy khá an toàn, thì cú putt dài tới 68 feet tại hố đấu số 17 đã làm khán đàn trên sân khấu Aronimink bùng nổ, và đây được coi là bước ngoặt định đoạt chức vô địch của giải đấu.

Aaron Rai hoàn thành toàn bộ 4 ngày thi đấu với các vòng đấu 70-69-67-65, đạt tổng điểm (-9) và vô địch PGA Championship với cách biệt 3 gậy so với vị trí thứ 2.

Aaron Rai tạo ra lịch sử cho golf Anh

Với chiến thắng để đời tại sự kiện major danh giá PGA Championship 2026, Aaron Rai đã đi vào lịch sử của golf nước Anh.

Rai đã phá bỏ lời nguyền của sự kiện major chỉ dành cho các golfer chuyên nghiệp này khi anh chính thức trở thành golfer người Anh thứ 2 kể từ năm 1919 có được chiến thắng tại major PGA Championship.

Đồng thời, anh trở thành ngôi sao thứ 2 không phải là người Mỹ nâng cao chiếc cúp vô địch, sau 10 năm kể từ khi golfer người Úc Jason Day có được chiến thắng vào năm 2015.

Sự dung dị và khiêm nhường tạo nên phẩm chất nhà vô địch

Nhắc đến Aaron Rai là chúng ta nhắc đến sự đặc biệt trong phong cách thi đấu của anh. Rai thường có thói quen đeo 2 găng tay khi thi đấu.

Tất cả những chiếc gậy của anh đều được anh gìn giữ cẩn thận khi đều có đầu bọc riêng biệt, sau mỗi cú đánh, anh đều cẩn thận lau sạch sẽ và bọc lại. Đã từng có người đồng nghiệp phải thốt lên, nếu có danh hiệu golfer “sạch sẽ” nhất, chắc không ai qua được Aron Rai.

Phong cách thi đấu của Rai điềm tĩnh, và có phần lạnh lùng khi anh ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Rất hiếm khi chúng ta thấy Rai cười trong quá trình thi đấu, kể cả khi anh thực hiện những cú đánh để đời.

Trong thời đại nhà nhà, người người, đặc biệt là các golfer luôn chạy theo những hình ảnh xa hoa, lộng lẫy để thu hút sự chú ý của mạng xã hội, truyền thông, thì Aron Rai lại chọn cho bản thân sự dung dị, nhẹ nhàng. Anh chậm rãi tiến bước, và đôi khi ít nói. Nhưng trong ánh mắt con người Rai luôn toát lên sự nỗ lực của niềm tin không từ bỏ.

Bằng nghị lực, kỷ luật, sự nghiêm khắc nhưng cũng rất khiêm nhường, cầu thị, Aaron Rai, golfer người Anh gốc Ấn đã làm nên chiến thắng đáng nhớ tại một sự kiện major danh giá, với tính cách đặc biệt mà đôi khi, chúng ta đang thấy rất ít, hoặc đã không còn tồn tại trong thể thao nói chung và golf nói riêng.

Hướng đến tương lai rộng mở

Aaron Rai năm nay 31 tuổi, độ tuổi được coi chín đối với thể thao golf. Phía trước, con đường tương lai sự nghiệp của anh đang rất rộng mở.

Chiến thắng để đời tại major PGA Championship sẽ tạo ra cú hích rất lớn, anh sẽ trở thành một golfer đáng xem và không thể bị xem thường trên đấu trường khốc liệt PGA Tour thời gian tới.

Rai, nhà vô địch thật thụ với sự giản dị khác xa so với phần còn lại của làng golf thế giới, đã đem đến cho chúng ta một góc nhìn hoàn toàn khác về một quán quân major.

Trong thế giới golf của những toan tính, của thống kê với những số liệu khô khan thì vẫn còn đó hình ảnh một nhà vô địch khiêm nhường, cùng sự khổ luyện bền bỉ, đúng bản chất vốn có của thể thao golf.

Con đường tương lai phía trước của Aaron Rai đang rộng mở hơn bao giờ hết!