Luyện Chưởng biến dạng bàn tay, võ sư Trung Quốc nói sự thật về truyện Kim Dung

Thiết Sa Chưởng không chỉ nổi tiếng trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Đây là môn võ có thật ngoài đời và rất nổi tiếng trong kho tàng võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Các võ sư Trung Quốc luyện Thiết Sa Chưởng có đặc điểm rất dễ nhận biết là bàn tay dày hơn đáng kể so với người bình thường. Một trong số những cao thủ Thiết Sa Chưởng hiện nay là võ sư Tào Đình Hữu của phái Thiết Sa Chưởng Tào phái.

Tào Đình Hữu sinh tại Liên Vân Cảng, Giang Tô. Từ nhỏ ông đã theo cha học các bài quyền truyền thống, đến năm 32 tuổi do chấn thương thắt lưng nên chuyển sang luyện tập Ngạnh công. Năm 1998, ông chính thức bắt đầu nghiên cứu hệ thống Thiết Sa Chưởng, sáng tạo nên hệ thống tập luyện lấy bao cát sắt làm dụng cụ cốt lõi.

Còn nhớ vào năm 2017, tại giải đấu Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ có tên Vô Già Đại Hội lần thứ nhất tổ chức ở Đăng Phong (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), môn Thiết Sa Chưởng đã trở thành tâm điểm khi chưởng môn Tào phái Thiết Sa Chưởng, Tào Đình Hữu, cùng các đệ tử trình diễn những màn biểu diễn sức mạnh gây ấn tượng.

Bàn tay biến dạng, to hơn người thường của Tào Đình Hữu. (Ảnh: Jieman)

Tào Đình Hữu, khi đó 54 tuổi, đã cùng bốn đệ tử lái xe hơn 6 giờ từ Liên Vân Cảng (Giang Tô) tới Đăng Phong để tham dự nội dung Thiết Sa Chưởng. Đoàn mang theo nhiều đạo cụ như khung sắt, kính cường lực, gạch đỏ và đá cẩm thạch nhằm phục vụ phần biểu diễn.

Trong số các đệ tử có Ngô Kế Tường, nặng khoảng 140 kg và mới theo học hơn một năm. Theo phương pháp của Tào Đình Hữu, người tập phải hoàn thành trong vòng 1 giờ 4.000 lần đánh vào bao cát sắt, gồm 1.000 lần bằng lòng bàn tay, 1.000 lần bằng mu bàn tay, 1.000 lần bằng cạnh bàn tay (thủ đao) và 1.000 lần bằng nắm đấm, sau đó sử dụng rượu thuốc bí truyền để chăm sóc bàn tay, giảm tổn thương do cường độ luyện tập cao gây ra.

Trong buổi phỏng vấn phát trực tiếp với truyền thông Trung Quốc, một đệ tử của ông đã biểu diễn màn dùng một chưởng đánh gãy khối đá có kích thước khoảng 8 cm × 6 cm × 60 cm ngay ở lần ra đòn thứ hai.

Các đệ tư của Tào Đình Hữu đều có bàn tay dày hơn người thường. (Ảnh: Sina)

Tào Đình Hữu cho biết việc tuyển chọn đệ tử luôn đặt yếu tố đạo đức lên hàng đầu. Ông yêu cầu học trò chỉ được sử dụng Thiết Sa Chưởng trong thi đấu võ thuật, hành hiệp nghĩa hoặc tự vệ, tuyệt đối không được dùng để gây hấn.

Tờ Sina cho biết: “Bàn tay phải của cả 5 thầy trò đều dày gấp đôi người bình thường, lòng bàn tay chai sần dày đặc, mu bàn tay hồng hào, ngón tay to nhưng vẫn rất linh hoạt. Bàn tay phải dày rộng của Tào Đình Hữu còn có thể biểu diễn trò ảo thuật nhỏ làm biến mất đồng xu một Nhân dân tệ”.

“Một trong những nhận thức sai lầm lớn nhất của bên ngoài về Thiết Sa Chưởng là nghĩ bàn tay dày như thế này chắc chắn sẽ không linh hoạt”, Tào Đình Hữu nói.

Một hiểu lầm khác là cho rằng luyện Thiết Sa Chưởng bắt buộc phải cắm tay vào chảo cát đang nóng. Đây là chi tiết được nhắc đến trong truyện Kim Dung, liên quan đến nhân vật Cừu Thiên Nhận.

Từ khi 32 tuổi bái sư học nghệ, ông chưa từng luyện tập như vậy bao giờ. “Không có ai luyện Thiết Sa Chưởng bằng cách cắm tay vào cát như Cừu Thiên Nhận cả. Làm vậy tổn hại đến ngón tay rất lớn, chẳng có tác dụng gì và cũng không đập vỡ gạch được”, ông nói.

Tào Đình Hữu và các học trò. (Ảnh: Sina)

Theo tờ Sina, các đài truyền hình thường xuyên mời ông đến biểu diễn. Nhiều người biết đến và học Thiết Sa Chưởng Tào phái qua mạng hơn. Môn phái ngày càng lớn mạnh khiến ông cảm thấy rất ấm lòng. Ông cho biết mình lưu hơn 400 video biểu diễn trong điện thoại. Có một số bình luận cho rằng gạch và đá ông đập gãy là đồ giả, khiến ông cảm thấy bất lực không thể giải thích: “Tôi vừa giải thích thì họ lại bảo bàn tay của tôi là giả.”

Cũng có bình luận cho rằng Thiết Sa Chưởng không thể dùng trong thực chiến. Tào Đình Hữu thừa nhận ngoài ba kỹ thuật cơ bản gồm chủy (dùng tay đập xuống như dùng búa đóng định), vỗ và chặt kết hợp với nội công, Thiết Sa Chưởng không có nhiều đòn thế phức tạp như các môn võ đối kháng hiện đại.

Bàn tay to hơn bình thường của các võ sinh phái Thiết Sa Chưởng Tào phái - Ảnh: Sina

Sau khi học võ, sư phụ từng nói với ông rằng luyện võ trước hết là để rèn luyện sức khỏe, sau đó mới đến phòng thân. “Nhưng xã hội ngày càng ưa chuộng các môn đối kháng kịch tính, lại không mặn mà với những môn võ thuật truyền thống thiếu sự va chạm thể xác”, Tào Đình Hữu thừa nhận.

Tào Đình Hữu chia sẻ, có lẽ kiên trì giữ vững truyền thống không phải là một lựa chọn khôn khéo: “Thay vì để xã hội đào thải, chi bằng chúng ta chủ động thay đổi, chuyển hướng sang đấu thực chiến”.

Theo Baidu, Thiết Sa Chưởng họ Tào là một nhánh Ngạnh công Thiếu Lâm, cùng với phái Long Hổ Lương Sơn ở Sơn Đông được xem là hai dòng phái lớn. Tính đến năm 2017, môn phái này có gần 300 đệ tử trên toàn quốc, trong đó có hơn 30 đệ tử địa phương tại Liên Vân Cảng. Con trai Tào Đình Hữu là Tào Bối bắt đầu nối nghiệp kỹ nghệ từ năm 2014, đến năm 2016 cùng cha đoạt giải Nhất tuyệt kỹ tại Lễ hội Võ thuật Quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc). Năm 2022, cháu nội của Tào Đình Hữu cũng đã bắt đầu bước vào tập luyện các bài tập cơ bản.