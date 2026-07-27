Sao trẻ Hàn Quốc 18 tuổi hạ số 1 thế giới, triệu fan lo tương lai bi-a Việt Nam bị bỏ xa

🌟 Thần đồng 18 tuổi thắng số 1 thế giới lên ngôi vô địch gây “sốt”

Carom 3 băng Hàn Quốc tiếp tục chứng minh vị thế số một châu Á khi liên tiếp trình làng những tài năng trẻ xuất chúng. Mới nhất, thần đồng Kim Do Huyn đã gây chấn động giới chuyên môn bằng chiến thắng trước chính người đàn anh Cho Myung Woo, tay cơ đang giữ ngôi số 1 trên bảng xếp hạng UMB (Liên đoàn carom thế giới).

Cơ thủ 18 tuổi Kim Do Huyn vô địch quốc gia sau khi thắng số 1 thế giới Cho Myung Woo

Ở trận chung kết Cúp Quốc gia Hàn Quốc kết thúc ngày 25/7, Kim Do Huyn nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo khoảng cách lớn với tỷ số 29-10. Dù Cho Myung Woo vùng lên mạnh mẽ trong giai đoạn cuối, tay cơ 18 tuổi vẫn giữ được bản lĩnh để khép lại trận đấu với chiến thắng sát nút 50-47, qua đó giành chức vô địch đầy thuyết phục.

Đây được xem là cột mốc mới trong hành trình phát triển của Kim Do Huyn. Trước đó, cơ thủ sinh năm 2008 đã liên tiếp hai lần đăng quang giải trẻ châu Á. Tại TP.HCM World Cup 2026, anh cũng gây tiếng vang khi lọt vào đến tứ kết, trở thành một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng nhất của làng carom 3 băng thế giới.

Chiến tích này của Kim Do Huyn càng khiến người hâm mộ Việt Nam thêm trăn trở về khoảng cách ngày càng lớn giữa hai nền carom 3 băng.

💥 Hàn Quốc liên tục sản sinh "quái kiệt" tuổi teen

Điều đáng nói, Kim Do Huyn không phải hiện tượng đơn lẻ.

Ở hệ thống PBA Tour, Hàn Quốc cũng đang sở hữu một "thần đồng" khác là Kim Young Won. Cũng mới 18 tuổi, Kim Young Won đã liên tiếp giành các danh hiệu lớn, đặc biệt là chức vô địch PBA World Championship 2026, nhận khoản tiền thưởng lên tới 200 triệu won (hơn 3,5 tỷ đồng). Anh đồng thời trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải đấu.

Số 1 thế giới Cho Myung Woo cũng chỉ mới 28 tuổi

Trong khi đó, người đang đứng đầu bảng xếp hạng UMB là Cho Myung Woo cũng mới 28 tuổi, độ tuổi được xem là giai đoạn sung mãn nhất của một cơ thủ carom 3 băng. Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn sở hữu dàn ngôi sao chất lượng như Kim Jun Tae (31 tuổi), Kim Haeng Jik (34 tuổi) hay Heo Jung Han (49 tuổi) vẫn đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Sự chuyển giao thế hệ gần như hoàn hảo giúp Hàn Quốc duy trì sức mạnh đáng nể trong nhiều năm liên tiếp. Khi lớp đàn anh vẫn ở đỉnh cao phong độ, lớp đàn em đã sẵn sàng bước lên thay thế. Đó là điều mà không nhiều quốc gia trên thế giới có thể làm được.

😰 Người hâm mộ Việt Nam xôn xao, lo lắng cho bi-a nước nhà

Chứng kiến màn trình diễn của Kim Do Huyn cũng như sự bùng nổ của các tài năng trẻ Hàn Quốc, cộng đồng bi-a Việt Nam không khỏi lo lắng. Trên các diễn đàn, nhiều người hâm mộ cho rằng khoảng cách giữa hai nền carom đang ngày càng lớn, đặc biệt ở khâu đào tạo trẻ. Trong khi Hàn Quốc liên tiếp xuất hiện những nhà vô địch mới 18 tuổi thì Việt Nam vẫn đang phụ thuộc phần lớn vào thế hệ đã thành danh.

Chiêm Hồng Thái (27 tuổi) được xem là gương mặt trẻ triển vọng nhất của carom Việt Nam ở đấu trường quốc tế

Thời gian qua, ngoại trừ Chiêm Hồng Thái thi đấu khởi sắc với ngôi á quân TP.HCM World Cup 2026 và hạng ba Porto World Cup 2026, các cơ thủ Việt Nam nhìn chung chưa đạt được kết quả như kỳ vọng ở đấu trường quốc tế.

Điều đáng chú ý là Hồng Thái năm nay đã 27 tuổi nhưng vẫn được xem là gương mặt trẻ triển vọng nhất của carom Việt Nam. Điều đó cho thấy khoảng trống lực lượng kế cận vẫn là bài toán chưa có lời giải.

🚨 Từ vị thế hàng đầu châu Á đến nỗi lo đánh mất ưu thế

Không lâu trước đây, carom 3 băng Việt Nam từng là thế lực của thế giới với nhiều đại diện góp mặt trong top 10 UMB. Trần Quyết Chiến thậm chí từng vươn lên vị trí số 1 thế giới, trong khi Việt Nam thường xuyên có 2-3 cơ thủ nằm trong nhóm dẫn đầu.

Bi-a carom Việt Nam không có nhiều gương mặt trẻ ưu tú

Tuy nhiên, bức tranh hiện tại đã thay đổi đáng kể. Theo bảng xếp hạng mới nhất, Việt Nam không còn đại diện nào trong top 10 thế giới. Những cơ thủ có thứ hạng cao nhất lần lượt là Trần Thanh Lực (hạng 12), Trần Quyết Chiến (hạng 13), Chiêm Hồng Thái (hạng 14) và Bao Phương Vinh (hạng 16).

Sự tụt lùi này đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu đây chỉ là giai đoạn phong độ đi xuống hay là dấu hiệu cho thấy carom 3 băng Việt Nam đang dần mất lợi thế trước các đối thủ trong khu vực?

Trong khi Hàn Quốc liên tục trình làng những "viên ngọc thô" đủ sức đánh bại cả số 1 thế giới ở tuổi 18, bi-a Việt Nam có lẽ cũng cần nhìn lại chiến lược phát triển dài hạn, đặc biệt là công tác phát hiện và đào tạo tài năng trẻ. Nếu không sớm tạo ra một thế hệ kế cận đủ sức cạnh tranh, khoảng cách với người láng giềng số một châu Á hoàn toàn có thể còn bị nới rộng trong những năm tới.