Thần đồng bóng chuyền thế giới "100 năm có 1", 13 tuổi cao 2m10

Làng bóng chuyền thế giới vừa chứng kiến một cơn địa chấn thực sự khi đội tuyển quốc gia Qatar trình làng một gương mặt mới chỉ 13 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao không tưởng 2m10. Sức bật và những cú đập bóng cắm sàn của vận động viên nhí này đang trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các diễn đàn thể thao quốc tế.

Mubarak Musa sở hữu chiều cao khủng dù mới 13 tuổi

Hiện tượng mang tên Mubarak Musa

Nhân vật đang gây sốt toàn cầu là Mubarak Musa Thiik Madut (sinh ngày 24/11/2012), chơi ở vị trí chủ công kiêm đối chuyền của đội tuyển bóng chuyền nam Qatar. Dù độ tuổi chỉ vừa chuẩn bị bước vào trung học, Mubarak đã mang một thể hình vượt trội hoàn toàn so với các đàn anh trưởng thành.

Ngay khi xuất hiện tại giải đấu quốc tế AVC Cup hôm 26/6 chạm trán tuyển Hàn Quốc, những thông số kỹ thuật và hình ảnh thi đấu của cậu đã khiến người ta phải bàn tán. Giống như "ngọn tháp" đứng trên sân, Mubarak sở hữu bộ kỹ năng tấn công đáng sợ với tốc độ ra tay cực nhanh và những cú đập bóng cực mạnh từ trên cao găm thẳng xuống sàn đấu.

Màn ra mắt không tưởng ở cấp độ đội tuyển quốc gia

Sự hoài nghi về việc một cầu thủ 13 tuổi liệu có đủ sức thi đấu đỉnh cao nhanh chóng bị đập tan. Trong trận đấu chính thức đối đầu với đội tuyển xứ sở kim chi Hàn Quốc (Qatar thua 1-3), dù chỉ được tung vào sân với thời gian thi đấu giới hạn, Mubarak đã khiến hàng thủ đối phương hoàn toàn bất ngờ:

Ghi tổng cộng 13 điểm chỉ trong một trận đấu. Đạt tỷ lệ 11 cú đập ghi điểm thành công trên tổng số 16 lần dứt điểm (11/16). Đóng góp thêm điểm số từ những pha chắn bóng chuẩn xác trước các tay đập lớn tuổi bên phía Hàn Quốc.

Chứng kiến màn trình diễn này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền Qatar đã không ngần ngại khẳng định trước truyền thông rằng Mubarak Musa là một "thiên tài trăm năm có một", sở hữu tiềm năng phát triển hoàn toàn có thể sánh ngang với siêu sao bóng chuyền thế giới Wilfredo Leon.

Ngôi sao 13 tuổi ghi 13 điểm trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia Qatar

Thống trị cả bóng chuyền bãi biển

Sự đáng sợ của thần đồng Qatar không dừng lại ở sàn gỗ trong nhà. Mubarak Musa còn thể hiện sự linh hoạt và nền tảng thể lực đáng nể khi tham gia tranh tài ở nội dung bóng chuyền bãi biển.

Cậu đã cùng người đồng đội giành tấm HCĐ quý giá tại giải vô địch bóng chuyền bãi biển U18 châu Á (AVC U18 Beach Volleyball Asian Championship). Thành tích xuất sắc này cũng đồng thời giúp cặp đôi Qatar chính thức giành tấm vé tham dự giải vô địch thế giới U18 tổ chức tại Hà Lan.

Tiềm năng lớn đi kèm thách thức

Mặc dù tài năng của Mubarak Musa là không thể phủ nhận, giới chuyên môn quốc tế vẫn đưa ra những phân tích rất thực tế và thận trọng về tương lai của vận động viên nhí này:

Hệ xương và cơ bắp: Ở tuổi 13, cơ thể của Mubarak vẫn đang trong giai đoạn phát triển mạnh. Việc phải chịu tải lực từ những cú nhảy đập mạnh trên sàn gỗ cứng có thể gây áp lực lớn lên khớp gối và cột sống nếu không được phân phối giáo án tập luyện khoa học.

Áp lực truyền thông: Việc nổi tiếng quá sớm và liên tục bị so sánh với các huyền thoại lớn dễ tạo ra rào cản tâm lý cho một đứa trẻ.

Chiến lược dài hạn: Đội tuyển Qatar cần có lộ trình sử dụng cầu thủ này hợp lý, tránh việc quá tải ở các giải đấu đỉnh cao quá sớm để bảo vệ "viên ngọc thô" này cho tương lai.

Dù chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng cái tên Mubarak chắc chắn sẽ là tâm điểm săn đón và theo dõi sát sao của giới mộ điệu bóng chuyền toàn cầu trong nhiều năm tới.