FIFA bảo vệ việc rút thẻ đỏ Embolo trận Thụy Sĩ - Argentina, "vừa đấm vừa xoa" IFAB

Tấm thẻ đỏ (2 thẻ vàng) mà Embolo phải nhận ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Thụy Sĩ và Argentina tới hiện tại vẫn đang gây ra tranh cãi lớn. Anh nhận thẻ vàng thứ 2 sau khi trọng tài xác định cầu thủ này ăn vạ trong pha va chạm với Paredes. FIFA gần đây đã bảo vệ quyết định đó của các trọng tài:

"Cách diễn giải của FIFA về lỗi "nhận diện nhầm cầu thủ" (Mistaken Identity) đã được áp dụng nhất quán xuyên suốt World Cup. Có 2 trường hợp cầu thủ bị xác định nhầm là người phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng, và VAR đã tư vấn trọng tài sửa lại sai sót mang tính thực tế phát sinh từ hành vi ăn vạ của đối phương.

Hành vi ăn vạ không thuộc phạm vi VAR được phép xem xét hay xử lý trực tiếp. Tuy nhiên, nếu việc ăn vạ khiến trọng tài phạt nhầm cầu thủ đối phương, VAR có thể can thiệp để sửa lỗi nhận diện nhầm, nhằm tránh việc một cầu thủ phải chịu án kỷ luật không chính xác, đặc biệt trong những trường hợp có thể dẫn đến thẻ vàng thứ hai, thẻ đỏ hoặc án treo giò do tích lũy thẻ.

Tấm thẻ đỏ mà Embolo phải nhận ở World Cup 2026 gây tranh cãi tới tận hiện tại

Chúng tôi không cho rằng đây là sai sót của trọng tài hay tổ VAR, và quyết định được đưa ra đã khôi phục công bằng. Chúng tôi đã ghi nhận những ý kiến của IFAB trong Thông tư mới nhất, đồng thời duy trì trao đổi với cơ quan này trong suốt quá trình xử lý vụ việc. IFAB cũng xác nhận rằng cách diễn giải nói trên là hợp lệ, được đón nhận tích cực và sẽ là một phần trong các cuộc thảo luận về việc sửa đổi VAR, như đã được thống nhất tại Đại hội thường niên (AGM) gần đây".

Trước đây, IFAB cho biết trọng tài xử lý sai. Họ làm rõ rằng VAR chỉ được phép can thiệp trong trường hợp xác định nhầm cầu thủ bị phạt, chứ không được quyền xem xét hay thay đổi bản chất của hành vi phạm lỗi.

IFAB cho biết thêm: "Việc áp dụng điều luật về "nhận diện nhầm cầu thủ" để xử lý các tình huống ăn vạ tại World Cup 2026 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và sẽ được đưa vào quá trình rà soát chi tiết Nghị định thư VAR. Tuy nhiên, cách áp dụng này sẽ chưa được phép sử dụng chính thức cho đến khi quá trình rà soát hoàn tất".