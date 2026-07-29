Chính thức ĐT Việt Nam đại chiến Thái Lan ngay vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026

⚽ FIFA công bố bảng đấu, ĐT Việt Nam nằm ở Division 1

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức công bố các bảng đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tại Division 1 và nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong khi đó, bảng A của Division 1 gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

ĐT Việt Nam đại chiến Thái Lan ngay vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở Division 2, bảng A có Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei, còn bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste. Việc lá thăm đưa Việt Nam và Thái Lan vào cùng bảng khiến cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á trở thành tâm điểm ngay từ vòng bảng. Đây được dự báo sẽ là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng và tấm vé vào vòng đấu tiếp theo.

🏆 Giải đấu đầu tiên do FIFA trực tiếp điều hành

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu bóng đá quốc tế cấp khu vực lần đầu tiên được Liên đoàn Bóng đá Thế giới trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với ASEAN Championship (AFF Cup) do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức.

Giải đấu sẽ diễn ra từ 24/9 đến 3/10/2026 trong khuôn khổ FIFA Days, tạo điều kiện để các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm cả những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, toàn bộ các trận đấu đều được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA với hệ số áp dụng cho các trận đấu thuộc FIFA Days.

Theo kế hoạch, các trận đấu của Division 1 sẽ được tổ chức tại Indonesia, trong khi Division 2 diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc). Một điểm mới đáng chú ý của FIFA ASEAN Cup là giải đấu không chỉ dành riêng cho 11 Liên đoàn thành viên Đông Nam Á.

Bên cạnh các đội tuyển thuộc AFF, giải năm nay có thêm hai đội khách mời là Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc), góp phần nâng cao tính cạnh tranh và mở rộng cơ hội cọ xát quốc tế cho các đội tuyển trong khu vực.

Các bảng đấu của FIFA ASEAN Cup 2026.

🔥 Thể thức mới hứa hẹn tăng sức cạnh tranh

FIFA ASEAN Cup 2026 áp dụng mô hình hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2, hướng đến việc tạo ra những cuộc đối đầu cân bằng hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Theo kỳ vọng của FIFA, thể thức này sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, hạn chế những trận đấu có sự chênh lệch quá lớn, đồng thời tạo động lực để các đội tuyển phấn đấu duy trì vị trí hoặc hướng tới mục tiêu thăng hạng ở các mùa giải tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên gặp những đối thủ có trình độ tương đồng cũng giúp các đội tuyển gia tăng cơ hội tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Với các đội thuộc Division 2, đây sẽ là cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và từng bước thu hẹp khoảng cách chuyên môn với nhóm dẫn đầu.

Trong khi đó, những màn so tài giữa các đội tuyển mạnh như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia được kỳ vọng sẽ nâng tầm sức hút của giải đấu, đồng thời mang đến những trận cầu chất lượng cho người hâm mộ trong khu vực.

Theo thông báo từ FIFA, lịch thi đấu chi tiết cùng điều lệ chính thức của FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ được công bố trong thời gian tới. Hiện các liên đoàn thành viên đang triển khai các thủ tục đăng ký tham dự theo hướng dẫn của FIFA để hoàn tất công tác chuẩn bị trước ngày khởi tranh.