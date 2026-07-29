Nữ thần thể thao tung ảnh bikini, fan đua nhau khen điều "không ai ngờ tới"

Nữ tuyển thủ bóng bầu dục gây sốt với loạt ảnh bikini

Jaime Chapman vốn được biết đến là một trong những ngôi sao nổi bật của bóng bầu dục nữ Australia. Nhưng những ngày qua, cô lại trở thành tâm điểm trên mạng xã hội theo một cách rất khác, sau khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong kỳ nghỉ.

Jaime Chapman ngôi sao bóng bầu dục nữ của Úc

Mọi chuyện bắt đầu sau buổi chụp hình ra mắt mùa giải của CLB Gold Coast Titans. Những hình ảnh của Chapman trong màu áo thi đấu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người tìm đến trang Instagram cá nhân của cô để khám phá thêm về nữ tuyển thủ 24 tuổi.

Điều khiến không ít người bất ngờ là ngoài sân cỏ mạnh mẽ, Chapman còn sở hữu phong cách đời thường trẻ trung và năng động. Trên trang cá nhân có hơn 220.000 người theo dõi, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong các chuyến du lịch, đặc biệt là kỳ nghỉ tại Bali đầu năm nay với nhiều bức ảnh diện bikini.

Bình luận hài hước trở thành tâm điểm

Bức ảnh mới nhất ghi lại khoảnh khắc Chapman mặc bộ bikini màu hồng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Thay vì chỉ tập trung vào ngoại hình của nữ VĐV, một bình luận dí dỏm lại bất ngờ trở thành tâm điểm.

"Nail đẹp quá!", một người hâm mộ viết, ám chỉ bộ móng được sơn chỉn chu của Chapman. Bình luận tưởng chừng đơn giản này nhanh chóng nhận được nhiều lượt hưởng ứng và được xem là chi tiết thú vị nhất dưới bài đăng.

Bên cạnh đó, hàng loạt người theo dõi cũng để lại những lời khen như "Rạng rỡ", "Quá tuyệt vời", hay "Không thể rời mắt". Một số bình luận sử dụng những cụm từ quen thuộc của người Australia như "Holy wow", "Holy moly" để bày tỏ sự ngạc nhiên trước vẻ ngoài khỏe khoắn của nữ tuyển thủ.

Bức hình giúp nữ VĐV nhận nhiều lời ca tụng

Không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình

Sinh năm 2002, Chapman là tuyển thủ bóng bầu dục hàng đầu của Australia. Cô khoác áo Gold Coast Titans ở giải NRLW, từng đại diện đội tuyển Australia, đội Indigenous All Stars và đội bang New South Wales Blues. Nữ VĐV mang dòng máu thổ dân Kamilaroi từ phía bà ngoại.

Ngoài sự nghiệp thi đấu, Chapman còn thử sức với vai trò bình luận viên truyền hình cho Channel 9 trong một số trận đấu.

Điều khiến nhiều người yêu mến cô hơn cả là những hoạt động cộng đồng. Trong quãng thời gian nghỉ giữa mùa giải, Chapman từng tới Tanzania làm tình nguyện viên tại một trường học dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nữ tuyển thủ cho biết khoảng 90% học sinh tại ngôi trường cô đến đều là trẻ mồ côi. Chuyến đi giúp cô có cái nhìn khác về cuộc sống khi tận mắt chứng kiến nhiều em nhỏ thiếu cả nước sạch lẫn chỗ ngủ.

"Đó là trải nghiệm thay đổi tôi rất nhiều. Chúng tôi mang thực phẩm đến cho các em và chứng kiến điều kiện sinh hoạt của các em. Thật sự rất xúc động. Chuyến đi không chỉ giúp thay đổi cuộc sống của các em mà còn thay đổi cả chính tôi", Chapman chia sẻ.

Những hình ảnh đẹp về Chapman