Việt Nam viết lại lịch sử bóng chuyền khu vực sau 20 năm, vượt Thái Lan trên bảng xếp hạng thế giới

🏆 Chức vô địch chấm dứt hơn hai thập kỷ thống trị

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi ngược dòng đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết chặng 2 SEA V.Cup 2026. Đây không chỉ là danh hiệu đầu tiên của bóng chuyền nam Việt Nam tại SEA V.Cup (tiền thân là SEA V.League), mà còn được xem là chiến tích làm thay đổi cục diện bóng chuyền Đông Nam Á.

Bóng chuyền nam Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau hơn 20 năm

SEA V.Cup được tổ chức từ năm 2004. Trong suốt hơn 20 năm qua, ngôi vô địch gần như chỉ thuộc về Indonesia và Thái Lan. Hai đội tuyển này thay nhau thống trị khu vực, trong khi Việt Nam nhiều lần tiến gần đến đỉnh cao nhưng vẫn chưa thể tạo nên bước đột phá. Chính vì vậy, việc tuyển Việt Nam đăng quang ngay sau khi đánh bại cả Indonesia lẫn Thái Lan được đánh giá là cột mốc đặc biệt.

Ở bán kết, thầy trò HLV Federico Rampazzo vượt qua Indonesia với tỉ số 3-1 sau màn trình diễn thuyết phục. Đến trận chung kết, tuyển Việt Nam tiếp tục quật ngã Thái Lan, đội bóng bất bại từ đầu giải và được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch.

Đánh bại liên tiếp hai "ông kẹ" của khu vực để bước lên ngôi cao nhất giúp chiến thắng của tuyển Việt Nam càng thêm giá trị, đồng thời phát đi thông điệp rằng bóng chuyền nam Đông Nam Á đang bước sang một giai đoạn cạnh tranh mới.

⭐ Vượt qua Thái Lan trên bảng xếp hạng thế giới

Một dấu mốc đáng chú ý khác là tuyển Việt Nam đã vượt qua chính Thái Lan trên bảng xếp hạng thế giới của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB).

Trước trận chung kết, Việt Nam đứng hạng 59 thế giới, còn Thái Lan xếp hạng 58. Sau chiến thắng lịch sử, tuyển Việt Nam tăng một bậc lên hạng 58 với 73,58 điểm, trong khi Thái Lan tụt xuống hạng 59 với 70,16 điểm.

Hiện Indonesia vẫn là đội tuyển Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất khi đứng hạng 44 thế giới với 101,51 điểm.

🎯 Bóng chuyền nam Đông Nam Á bước sang một chương mới

SEA V.Cup 2026 chứng kiến những biến động lớn chưa từng có. Ở chặng 1, Campuchia gây bất ngờ khi đánh bại Indonesia để lần đầu tiên vô địch. Đến chặng 2, tuyển Việt Nam tiếp tục tạo địa chấn khi vượt qua Indonesia và Thái Lan để bước lên bục cao nhất.

Sự vươn lên của Việt Nam và Campuchia khiến 2 "ông kẹ" Thái Lan và Indonesia trắng tay ở giải đấu năm nay

Điều đó đồng nghĩa cả Indonesia lẫn Thái Lan đều trắng tay ở SEA V.Cup năm nay, qua đó không thể giành vé dự AVC Men's Volleyball Cup 2027. Hai suất đại diện Đông Nam Á tham dự giải đấu châu lục thuộc về Campuchia và Việt Nam.

Nếu trước đây cuộc đua vô địch khu vực gần như chỉ xoay quanh Indonesia và Thái Lan, thì kết quả của SEA V.Cup 2026 cho thấy cán cân sức mạnh đang thay đổi rõ rệt. Sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam cùng cú bứt phá của Campuchia hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh hấp dẫn hơn trong những năm tới.