Bóng đá thế giới cùng chỉ trích FIFA: UEFA họp khẩn, dọa tẩy chay World Cup

Chủ tịch UEFA khởi xướng cuộc tẩy chay FIFA của UEFA.

UEFA phản đối đề xuất của FIFA về việc huy động 20 tỷ USD từ việc bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư bên ngoài. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu khẳng định bóng đá "không phải là thứ để FIFA mang ra rao bán".

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết họ sẽ tìm kiếm các nhà đầu tư để tài trợ cho FIFA Forward Enterprise (FFE) - tổ chức mới thành lập để nắm quyền kiểm soát các hoạt động thương mại của FIFA, bao gồm các kỳ World Cup bóng đá nam và nữ trong tương lai.

Đề xuất của FIFA đang vấp phản ứng dữ dội từ truyền thông thế giới. Tờ The Guardian thẳng thắn cáo buộc FIFA đang bán rẻ linh hồn bóng đá vì đồng tiền. Các chuyên gia tài chính thể thao của hãng thông tấn Reuters gọi đây là một trò hề của FIFA hòng vơ vét tiền bạc ở sân chơi World Cup.

Tờ The Times (Anh) và hãng thông tấn Pháp AFP cảnh báo một khi các tập đoàn tư nhân thâu tóm cổ phần, họ sẽ gây áp lực buộc World Cup tăng số lượng tham dự lên 64 đội, hoặc tổ chức thường xuyên hơn (2 năm một lần) và chỉ ưu tiên diễn ra tại các thị trường siêu lợi nhuận như Mỹ để tối đa hóa doanh thu.

The Times phân tích thêm: "Gianni Infantino sốt sắng thúc đẩy dự án vì ông dự kiến tự bổ nhiệm mình làm Ủy viên cấp cao hoặc Giám đốc điều hành của FFE từ năm 2031. Vị trí này sẽ mang lại cho Infantino mức lương tương đương với người đứng đầu giải bóng bầu dục Mỹ NFL (khoảng 64 triệu USD/năm), tức là tăng gấp 10 lần so với mức lương hiện tại của ông tại FIFA".

Yahoo Sports dẫn bình luận từ nhiều chuyên gia thể thao, gọi kế hoạch bán cổ phần World Cup của FIFA còn tệ hơn cả "siêu dự án" trên giấy Super League.

Chủ tịch Infantino là tâm điểm của chỉ trích.

Tân Thủ tướng Anh, ông Andy Burnham, đã công khai chỉ trích FIFA trên mạng xã hội X: "World Cup không phải là một sản phẩm thương mại. Đó là giải đấu vĩ đại nhất hành tinh và không thuộc về bất kỳ ai để đem bán. Dù có tô vẽ thỏa thuận này thế nào đi nữa, một khi đã bán đi một phần của nó, FIFA sẽ bán đứng cả nền bóng đá".

Theo The Independent, Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá Châu Âu (Football Supporters Europe) đang phát động làn sóng phản đối và yêu cầu Chủ tịch FIFA phải từ chức ngay lập tức vì đề xuất ý tưởng phá hoại môn thể thao vua.

Tờ Telegraph kêu gọi: "Làng bóng đá thế giới cần chung tay để môn thể thao vua được giải cứu khỏi bàn tay những kẻ cuồng quyền lực".

Đại diện nhóm Cổ động viên bóng đá Anh (FSA) tuyên bố trên tờ USA Today: "Cũng như hàng triệu người yêu bóng đá, chúng tôi vô cùng giận dữ. Đây là bước đi tiếp theo trong nỗ lực của Infantino nhằm tái định hình bóng đá mà hoàn toàn ngó lơ người hâm mộ. Chúng tôi sẽ làm mọi cách trong quyền hạn của mình để chiến đấu chống lại quyết định này".