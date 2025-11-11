Nhà vô địch đặc biệt Aaron Rai phá kỷ lục điểm âm, bỏ túi 40 tỷ đồng tại Abu Dhabi

Đây không chỉ đơn giản là 1 danh hiệu, mà còn là bản lĩnh, sự kiên định theo đuổi giấc mơ trong sự bền bỉ không từ bỏ, với kỷ luật thép của Aaron Rai.

⛳ Aaron Rai và giải đấu thăng hoa với nghị lực phi thường

Bước vào chuỗi sự kiện quan trọng nhất năm trên DPWT, Rai không phải là golfer được đánh giá cao. Anh cũng không phải là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cao quý của sự kiện đầu tiên trong chuỗi 2 sự kiện Play off trên DPWT khi danh sách 70 golfer đủ điều kiện thi đấu, có những cái tên đã trở thành huyền thoại của giải đấu, cũng là huyền thoại trong lịch sử golf thế giới.

Aaron Rai tỏa sáng

Tuy nhiên, sự cần mẫn, cẩn trọng khi biết mình đang ở đâu, Aaron Rai bước vào sự kiện với tâm thế tự do, tự tại. Mọi cú quả đều được chau chuốt, tỷ mỷ, đã đem đến cho golfer người Anh (gốc Ấn nhưng lại được sinh ra tại đất nước Kenya) từ từ vượt qua những chướng ngại của sân đấu, cũng như các siêu sao khác, đặc biệt là các siêu sao trong tuyển Ryder Cup Châu Âu, để lần đầu tiên lên ngôi tại chuỗi sự kiện Play off danh giá trên DPWT.

Anh chơi vòng chung kết cùng nhóm thi đấu với đồng hương, cũng là người bạn đang có phong độ rất cao trong năm nay, Tommy Fleetwood, với lợi thế mong manh khi hơn Tommy cùng nhóm bám đuổi phía sau đúng (1) gậy. Sau (3) hố đầu tiên, mọi lợi thế của anh đã không còn khi Tommy, với phong độ cao đã liên tiếp có được những điểm birdie quan trọng để dẫn ngược lại với khoảng cách (2) gậy.

Tuy nhiên, không hề nao núng, Rai tiếp tục cần mẫn, từ từ gỡ những núi thắt quan trọng với chuỗi 4 birdie liên tiếp, bắt đầu từ hố số 4 để dẫn ngược lại Tommy, đồng thời chiếm đỉnh bảng xếp hạng. Mặc dù, đến hố số 8, Rai dính lỗi bogey đầu tiên trong ngày khiến nhịp độ của anh chững lại, nhưng anh không từ bỏ, bình tĩnh, cũng như kiên nhẫn chờ thời cơ, để rồi anh ghi liền (2) birdie quan trọng tại hố (16), hố (17). Và sau 18 hố căng thẳng, hấp dẫn tại vòng chung kết, anh cùng với Tommy đều có được (-25) gậy, số gậy âm này cũng giúp Rai, Tommy phá kỷ lục về điểm âm tại sự kiện này.

🥇 Sự chính xác trong hố Play off đầu tiên đem về chiến thắng danh giá

Cả 2 đều có được điểm số âm kỷ lục tại giải đấu, và buộc phải phân định trong các hố Play off để tìm ra nhà vô địch.

Tại hố Play off đầu tiên (hố đấu số 18) của sân đấu, anh, cùng Tommy đều đưa bóng lên Green sau (3) gậy. Tuy nhiên, bóng của Rai gần hố hơn. Sau khi Tommy put trượt, Rai đã có quyền tự quyết khi bình tĩnh trong thời khắc quan trọng với cú put quyết đoán, chính xác, bóng từ từ đi vào hố, để rồi anh viết lên câu chuyện tuyệt vời tại giải đấu, giành được chiếc cup Facol Trophy danh giá.

Xuất phát với vị trí thứ 55 trong tổng số 70 golfer tại sự kiện đầu trong chuỗi Play off, và sau khi lên ngôi, ngoài tấm séc trị giá hơn 1,5 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng), anh đã có bước nhảy vọt khi nằm trong Top 10 trên bảng xếp hạng Race to Dubai (một bảng xếp hạng tương tự FedEx Cup trên PGA Tour). Rai hoàn toàn mơ tưởng đến cuộc lập đổ ngoại mục tại sự kiện cuối cùng với 50 golfer sẽ thi đấu trong tuần này để tìm ra nhà vô địch toàn mùa giải trên DPWT.

Aron Rai khiến tất cả phải "ngả mũ"

💫 Aaron Rai: Nhà vô địch đặc biệt

Quan sát phong cách thi đấu của golfer người Anh, Aron Rai, người ta sẽ thấy anh rất đặc biệt. Và sự đặc biệt này, phần nào đó đã tạo nên nét chấm phá rất riêng của anh trên DPWT, cũng như PGA Tour, những giải đấu quan trọng, danh giá trong hệ thống golf chuyên nghiệp hiện nay.

Rai thường thi đấu với 2 cái găng tay, tất cả những chiếc gậy của anh, đều được anh gìn giữ rất cẩn thận, mỗi gậy, đều có đầu bọc riêng biệt. Sau mỗi cú đánh, anh đều lau chúng sạch sẽ trước khi bọc lại. Đã từng có người đồng nghiệp, phải thốt lên, nếu có danh hiệu golfer “sạch sẽ” nhất, chắc không ai qua được Aron Rai.

Khi thực hiện cú put quyết định trong hố Play off đầu tiên để đem về chiến thắng, Rai ăn mừng rất nhẹ nhàng. Sau đó, nhà vô địch trả lời truyền thông, anh tri ân người bạn Tommy, và cũng là đồng hương. Trước khi nói về chiến thắng của mình, anh chia sẻ: “Tommy là golfer tuyệt vời, và còn là 1 con người tuyệt vời hơn, được chơi cùng anh ấy trong 2 ngày qua tại đây là 1 sự trải nghiệm đặc biệt. Anh ấy luôn phải khiến tôi thi đấu hết khả năng của mình…”.

Trong 1 thời đại nhà nhà, người người, đặc biệt là các golfer luôn chạy theo những hình ảnh xa hoa, lộng lẫy để thu hút sự chú ý của mạng xã hội, truyền thông, thì Aron Rai lại chọn cho bản thân sự dung dị, nhẹ nhàng. Anh chạm rãi tiến bước, và đôi khí ít nói, nhưng trong ánh mắt, con người Rai luôn toát lên sự nỗ lực của niềm tin không từ bỏ.

Bằng nghị lực, kỷ luật, sự nghiêm khắc nhưng cũng rất khiêm nhường, cầu thị, Rai đã làm nên chiến thắng đáng nhớ trong sự đặc biệt mà đôi khi, chúng ta đang thấy rất ít, hoặc đã không còn tồn tại trong xã hội nói chung, và trong thể thao golf nói riêng.