Hoa hậu, Á hậu "hâm nóng" giải golf, 1 cú vung gậy nhận hơn 2 tỷ đồng

Sáng 22/10/2025 tại Hà Nội, không khí họp báo giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam trở nên rực rỡ hơn khi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Trần Ngọc Châu Anh xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, góp phần làm bừng sáng sự kiện. Sự hiện diện của hai người đẹp tạo nên sức hút lớn, tiếp thêm cảm hứng và sức sống mới cho một trong những giải golf danh giá nhất Việt Nam.

Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh (bên phải) và Á hậu Châu Anh (bên trái) góp mặt tại sự kiện golf

Hoa hậu Hà Trúc Linh bày tỏ sự hân hoan được đồng hành cùng giải đấu, chia sẻ cô hiện đang tập luyện golf và hy vọng một ngày không xa sẽ được đứng trên sân thi đấu mang tầm cỡ quốc tế này. Phát biểu của cô như một lời khẳng định sâu sắc về tình yêu thể thao và mong muốn lan tỏa giá trị tích cực của giải đấu tới cộng đồng.

🏌️‍♂️ Giải đấu ý nghĩa và đầy hấp dẫn

Sự kiện năm nay ghi dấu mốc mới khi lần đầu tiên tổ chức tại Sân Golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club, Ninh Bình, một trong những sân golf có cảnh quan tuyệt đẹp và địa hình thách thức bậc nhất khu vực phía Bắc. Sân được thiết kế bởi Nicklaus Design, mang cảm hứng thiên nhiên hùng vĩ với dãy núi đá vôi trùng điệp bao quanh và các hố golf xuyên qua hẻm núi độc đáo. Đây là bệ phóng lý tưởng cho 144 golfer trong nước và quốc tế tranh tài vào ngày 15/11 tới.

Giải đấu hướng tới mục tiêu phát triển thể thao mang những giá trị nhân văn khi đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Qua mỗi vòng thi, các golfer cùng nhau đua tranh kỹ thuật, và chung tay tiếp sức cho những ước mơ lớn của thế hệ trẻ.

🚘 Phần thưởng cực “khủng” cho cú đánh huyền thoại

Điểm nhấn hấp dẫn nhất của giải năm nay chính là giải thưởng Hole in One (HIO) với ba chiếc xe ô tô sang trọng được trao cho golfer chinh phục thành công từng hố dành riêng là hố số 4, 6 và 11. Cụ thể: Hố số 4: Volvo XC60 Ultra, giá trị trên 2 tỷ đồng; Hố số 6: Geely Monjaro, giá trị trên 1 tỷ đồng; Hố số 11: Lynk & Co 09, giá trị trên 2 tỷ đồng.

Chưa từng có golfer nào ghi HIO qua 8 mùa giải trước đó, hứa hẹn năm nay sẽ trở thành dấu mốc lịch sử đầy kịch tính đáng chờ đợi cho VĐV có cú vung gậy bạc tỷ.

Buổi lễ diễn ra vào 22/10 tại Hà Nội

🤝 Cam kết và kỳ vọng từ các bên liên quan

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ trẻ suốt nhiều năm qua, và sự kiện chính là hiện thân của tinh thần này. Ông cũng tiết lộ kế hoạch mở rộng giải đấu với khả năng tổ chức vòng loại ở miền Nam và miền Trung trong những mùa tới.

Ông Mark Reeves, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn BRG, đánh giá cao tiềm năng phát triển golf tại địa phương Ninh Bình, cam kết đồng hành và thúc đẩy tài năng golf Việt Nam vươn ra tầm thế giới thông qua giải đấu.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Ninh Bình cũng bày tỏ phấn khởi khi giải chọn địa điểm tổ chức tại đây, hứa hẹn tác động tích cực tới phát triển du lịch, kinh tế và văn hóa thể thao của tỉnh.

🌟 Sân chơi của những tài năng trẻ

Qua 8 mùa giải tổ chức, sự kiện đã trở thành sự kiện thể thao không chỉ thu hút các golfer tài năng ở mọi độ tuổi mà còn là nơi phát hiện và nuôi dưỡng nhiều nhà vô địch trẻ Việt Nam xuất sắc như Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn, và đương kim vô địch Nguyễn Bảo Châu.

Luật thi đấu gồm 144 golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap System 36, chia thành 5 bảng gồm A, B, C, D (nữ) và bảng Tài năng trẻ. Danh hiệu Best Gross dành cho golfer có điểm tổng tốt nhất trong ngày thi đấu.