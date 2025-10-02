Bí mật người đằng sau chức vô địch Ryder Cup của tuyển châu Âu

Tại Bethpage Black, Rory McIlroy cùng đồng đội liên tục phải chịu đựng tiếng la ó, chế giễu từ người hâm mộ. Tuy nhiên golfer 36 tuổi, cũng như những người khác, đã không để điều đó ảnh hưởng tới các cú đánh. Họ đã giành chiến thắng chung cuộc 15-13, trở thành đội đầu tiên vô địch Ryder Cup trên sân khách kể từ năm 2012.

Lý do là tuyển châu Âu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vài tháng trước khi giải đấu bắt đầu, đội trưởng tuyển châu Âu Luke Donald đã cung cấp cho mỗi tuyển thủ một bộ kính thực tế ảo. Bộ kính này không chỉ mô phỏng sân golf mà còn bao gồm cả âm thanh, trong đó có sự cuồng nhiệt của đám đông khán giả mà tất cả sẽ phải đối mặt tại Bethpage Black.

Thoạt đầu, việc lựa chọn Donald làm đội trưởng vào năm 2023 là quyết định bất đắc dĩ, khi Henrik Stenson chuyển sang LIV Golf. Nhưng hai chức vô địch liên tiếp, tại Italia (2023) và Mỹ (2025) đã cho thấy Donald xứng đáng hơn ai hết. Trong mọi việc, golfer 47 tuổi người Anh luôn lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết. Những chiếc kính thực tế ảo là một ví dụ sống động.

Đội trưởng tuyển châu Âu Luke Donald nâng cao chiếc Cúp Ryder Cup 2025.

Bên cạnh đó, Donald cũng rất chính xác với quyết định đặt niềm tin vào những người giàu kinh nghiệm. Ông bổ nhiệm Jose Maria Olazabal, người dẫn dắt đội tuyển châu Âu tạo nên "Phép màu Medinah" năm 2012, làm phó đội trưởng, đồng thời gặp gỡ các cựu đội trưởng như Bernard Gallacher, Tony Jacklin, Bernhard Langer, Ian Woosnam và Nick Faldo để xin lời khuyên.

Trong lựa chọn danh sách đội, kinh nghiệm cũng là yếu tố ưu tiên. Điều này xuất phát một phần từ cơ sở dữ liệu, khi chỉ ra các tân binh đặc biệt gặp khó khăn khi thi đấu xa nhà tại Ryder Cup (điều này đã được chứng minh tại Bethpage Black, nơi tân binh Rasmus Hojgaard là golfer châu Âu duy nhất không giành được điểm nào).

Việc cải tổ hệ thống vòng loại, hợp nhất hai bảng điểm riêng biệt thành một hệ thống duy nhất, phần lớn được tạo ra bởi đội phó Edoardo Molinari cũng giúp Donald chọn ra 6 suất đặc cách mà ông ưng ý, bao gồm cả những người đang chơi LIV Golf như John Rahm và Tyrrell Hatton.

Tuyển châu Âu đăng quang nhờ một kế hoạch chi tiết và kỹ lưỡng.

Sở hữu một công ty về phân tích thống kê, Molinari chỉ ra cho Donald thấy, trong ba mùa giải gần nhất, các suất đặc cách của châu Âu đã giành 54,5% số điểm của đội, so với chỉ 36% của các suất đặc cách của Mỹ. Và mùa giải này, các suất đặc cách của châu Âu đã mang về 12 điểm so với 9 điểm của Mỹ.

Bên cạnh đó, đội ngũ của Donald cũng phân tích từ thực tế. Vào tháng trước, đội trưởng tuyển châu Âu cùng các đội phó, nhóm caddie và đội ngũ hỗ trợ đã tới Bethpage Black trước và chơi 27 hố trong hai ngày, tập trung vào việc tìm hiểu green, sau đó lên kế hoạch phù hợp, từ việc ghép đôi hay tấn công ở đâu.

Làm một phép so sánh, bên phía tuyển Mỹ, đội trưởng Keegan Bradley đã bị chỉ trích vì ghép Harris English với Collin Morikawa, cặp đôi được nền tảng phân tích Data Golf tính toán là cặp đôi tệ nhất trong số 132 cặp có thể ghép.

Tuyển châu Âu hy vọng Donald sẽ tiếp tục là đội trưởng năm 2027.

Dĩ nhiên Donald không chỉ dựa vào thống kê cứng nhắc. Ông cũng cân nhắc trên mối quan hệ đồng đội cũng như tâm lý. Donald có sự hiểu biết tường tận về mọi thành viên bởi quan tâm đến từng thói quen sinh hoạt của họ, như sẵn sàng đổi ga trải giường hay lựa chọn loại dầu gội đầu thích hợp.

“Luke là thuyền trưởng của con tàu này, và anh ấy đã dẫn dắt chúng tôi tốt hơn bất kỳ ai khác", Rahm nói về người đội trưởng sau thành công ở Ryder Cup 2025, “Anh ấy đã đặt ra tiêu chuẩn cực kỳ cao cho các thuyền trưởng tương lai".

Sau những lời ca ngợi, Rahm cố gắng thuyết phục Donald tiếp tục dẫn dắt tuyển châu Âu vào năm 2027 tại Adare Manor (CH Ireland) khi hô vang “thêm hai năm nữa!”. Những thành viên khác lập tức hô theo. Họ tin rằng chuỗi chiến thắng sẽ còn kéo dài nếu tiếp tục theo cách này.