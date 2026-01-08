"Tướng" mới Rosenior chứng kiến Chelsea bại trận, phản ứng ra sao trên khán đài?

Tân thuyền trưởng của Chelsea, 41 tuổi, có mặt tại Craven Cottage cùng đồng sở hữu Behdad Eghbali, trong bối cảnh Calum McFarlane vẫn tạm quyền dẫn dắt đội bóng.

🟥 Bước ngoặt phút 22: Cucurella kéo người, nhận thẻ đỏ trực tiếp

Trận đấu bỗng nhiên nóng lên ở phút 22, khi Cucurella có pha kéo ngã Harry Wilson ngay trước vòng cấm. Trong tình huống Wilson đang đối mặt cơ hội rõ ràng để ghi bàn, trọng tài Peter Bankes không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ người Tây Ban Nha.

Sky Sports lập tức bắt cận cảnh gương mặt lạnh tanh của Rosenior trên khán đài – một biểu cảm nói lên tất cả.

Biểu cảm của HLV Rosenior khi Chelsea bại trận

🟨 Chelsea nổi loạn, Rosenior càng thêm “đau đầu”

Những gì diễn ra sau đó chắc chắn không khiến Rosenior dễ chịu hơn. Hàng loạt cầu thủ Chelsea phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài.

Enzo Fernandez, Tosin Adarabioyo và Cole Palmer đều lần lượt phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Ngay cả HLV Marco Silva của Fulham cũng bị kéo vào cuộc tranh cãi với một thẻ vàng bên ngoài đường biên.

📢 Chelsea thiếu người, thất bại cay đắng

Premier League Match Centre sau đó giải thích trên mạng xã hội X về quyết định gây tranh cãi này: “Quyết định cho Fulham hưởng quả đá phạt trực tiếp và rút thẻ đỏ với Cucurella vì ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt (DOGSO) đã được VAR kiểm tra và xác nhận. Tình huống được xác định là lỗi kéo người, nhưng không diễn ra trong khu vực vòng cấm”.

Cucurella nhận thẻ đỏ

Ngay sau thẻ đỏ, Chelsea buộc phải điều chỉnh nhân sự. Andrey Santos – cầu thủ từng làm việc dưới trướng Rosenior tại Strasbourg – bị rút ra, nhường chỗ cho Jorrel Hato nhằm gia cố hàng thủ.

Fulham suýt chút nữa tận dụng lợi thế quân số để mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ, khi Harry Wilson đưa bóng qua tay Robert Sanchez. Tuy nhiên, sau một pha kiểm tra VAR kéo dài, bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Chỉ tiếc rằng, đội bóng Tây London trong thế chỉ còn 10 người trên sân, đã không thể đứng vững trong hiệp 2. Chelsea thủng lưới 55, sau khi để cho Raul Jimenez tận dụng đường kiến tạo của Berge.

Phải đến phút 72, Liam Delap mới giúp Chelsea gỡ hòa. Nhưng đó là tất cả những gì các học trò của HLV Rosenior làm được trận này. Phút 81, Harry Wilson trực tiếp định đoạt kết quả màn so tài ở Craven Cottage, giúp Fulham thắng 2-1.

📝 Rosenior chờ ngày ra mắt, Chelsea bước vào kỷ nguyên mới

Cựu HLV Hull City đã ký hợp đồng kéo dài 5 năm rưỡi để thay thế Enzo Maresca tại Stamford Bridge, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Do McFarlane vẫn nắm quyền ở trận gặp Fulham, Rosenior sẽ chính thức xuất hiện trên băng ghế huấn luyện Chelsea lần đầu tiên trong chuyến làm khách tới Charlton tại FA Cup cuối tuần này.

Ở chiều ngược lại, Strasbourg đã nhanh chóng bổ nhiệm HLV Gary O’Neil để lấp chỗ trống mà Rosenior để lại.