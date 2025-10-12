Kiều nữ golf Spiranac khiến người xem bứt rứt với trang phục “bức tử vòng 1”

Một lần nữa, Paige Spiranac, nữ VĐV gợi cảm bậc nhất của làng golf thế giới, khiến mạng xã hội “bùng cháy” khi xuất hiện trong bộ váy trắng bó sát, tôn đường cong quyến rũ và đặc biệt là "vòng một" gợi cảm, căng tràn như bị lớp vải "bức tử".

Paige Spiranac gây sốt mạng xã hội với bức ảnh mới nhất

🔥 Đăng ảnh khiến mạng xã hội “dậy sóng”

Trên tài khoản Instagram cá nhân hơn 4 triệu người theo dõi, Paige đăng tải loạt ảnh khoe dáng trong chiếc váy golf ôm sát, ngắn gọn đầy táo bạo. Cô khéo léo tạo điểm nhấn bằng vỏ bọc gậy golf in dòng chữ hài hước: “Are you looking at my putt?” (Bạn đang nhìn cú gạt bóng của tôi à?).

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp bốc lửa và phong cách hài hước khiến bài đăng bùng nổ tương tác. Một fan bình luận dí dỏm: “Tôi thực sự đang nhìn cú putt của cô để học hỏi… không phải vì lý do nào khác đâu!”, trong khi hàng ngàn người khác “thả tim” và xuýt xoa trước vẻ quyến rũ của “nữ thần golf”.

Không chỉ dừng lại ở mạng xã hội, Paige còn khiến giới hâm mộ phấn khích khi chuẩn bị ra mắt bộ lịch cá nhân 2026, mỗi tháng một chủ đề riêng, từ cổ điển thanh lịch đến thể thao gợi cảm. Đây là “thương hiệu” làm nên tên tuổi của cô, khi các phiên bản trước đều cháy hàng chỉ sau vài ngày mở bán.

Từ sân golf bước ra màn ảnh, Paige còn gây chú ý khi xuất hiện tại buổi ra mắt Happy Gilmore 2, phần tiếp theo của bộ phim golf kinh điển năm 1996. Diện váy đỏ xuyên thấu ôm sát đường cong, cô trở thành tâm điểm thảm đỏ, được truyền thông Mỹ khen ngợi là “thiêu đốt mọi ánh nhìn”.

⚠️ Sức hút lớn cũng kéo theo phiền toái

Vì quá nổi tiếng, Paige phải lên tiếng cảnh báo khi nhiều tài khoản Telegram giả mạo danh tính cô để lừa đảo. Trên mạng X, cô khẳng định dứt khoát: “Tôi không có tài khoản Telegram. Xin đừng trò chuyện với bất kỳ ai mạo danh tôi”.

Quyến rũ trên sân golf hay thảm đỏ, Paige còn khiến fan “đứng ngồi không yên” với loạt trang phục hóa trang Halloween. Bộ đồ lấy cảm hứng từ Velma (Scooby-Doo) được cô biến tấu gợi cảm đã nhanh chóng gây sốt, tiếp tục khẳng định hình ảnh “nữ hoàng phong cách” của làng golf.

Paige Spiranac giờ đây trở thành hiện tượng giải trí với các nội dung liên quan tới golf, thời trang, mạng xã hội và điện ảnh. Mỗi lần xuất hiện là một lần khiến công chúng phải bàn tán.