Fletcher tiếc vì MU rơi chiến thắng, xác nhận tiếp tục dẫn dắt "Quỷ đỏ"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Fletcher tiếc vì MU rơi chiến thắng, xác nhận tiếp tục dẫn dắt "Quỷ đỏ"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

HLV Darren Fletcher tiếc nuối vì Man United không thể có được chiến thắng trước Burnley.

   

Fletcher xác nhận sẽ tiếp tục dẫn dắt MU

Darren Fletcher vừa trải qua trận đấu đầu tiên cùng Man United. Mặc dù chưa thể giúp "Quỷ đỏ" có được thắng lợi trước Burnley nhưng ông thầy người Scotland cho thấy những điểm tươi sáng. Trong buổi họp báo sau trận, Fletcher xác nhận sẽ dẫn dắt Man United trong trận đấu với Burnley tại FA Cup sau đây vài ngày. 

Darren Fletcher

Darren Fletcher

"Ban lãnh đạo đội bóng đã chia sẻ rằng tôi sẽ tiếp tục cầm đội trong ngày Chủ nhật (11/1). Thực ra, ý tưởng đó đã có ngay trong ngày thứ hai (5/1) nhưng thời điểm ấy, tôi muốn tập trung tối đa cho trận đấu với Burnley. Còn bây giờ, tôi sẽ tập trung toàn bộ năng lượng cho trận đấu tiếp theo". 

Khi được hỏi về cuộc đối đầu với Burnley, Fletcher chia sẻ. "Các cầu thủ đã chơi tốt và đáng nhẽ chúng tôi phải có được 3 điểm. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, sút 30 lần, hai lần bóng bị phá trên vạch vôi, một bàn không được công nhận. Tôi chưa xem lại nhưng tôi không đồng ý lắm với quyết định của trọng tài trong tình huống này. 

Tất nhiên, mọi thứ không phải là hoàn hảo. Chúng tôi tiếp cận trận đấu quá chậm. Mặc dù vậy, hai bàn thắng quá tuyệt vời. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhưng tôi hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện". 

Không tiếc lời khen Sesko

Khi được hỏi về màn trình diễn của Benjamin Sesko, ông thầy người Scotland không tiếc lời khen dành cho cậu học trò. "Tôi rất vui với phong độ của Sesko. Hôm qua, tôi đã nói chuyện riêng với cậu ấy. Tôi cho Sesko xem lại những bàn thắng của chính cậu ấy.

Tôi muốn cậu ấy lấy lại sự tự tin và các đồng đội phải chuyền bóng cho Sesko nhiều hơn. Mọi thứ đã diễn ra như vậy trong trận đấu này. Sesko có được 2 bàn thắng rất đẹp. Điều đó thật tuyệt vời". 

Khi được hỏi về khả năng dẫn dắt Man United lâu dài, Fletcher không ngần ngại chia sẻ. "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ đến chuyện giữ công việc này lâu dài. Tôi chỉ đang tập trung vào nhiệm vụ trước mắt và công việc được giao cho trận đấu này và trận đấu vào Chủ nhật. Có rất nhiều việc cần chuẩn bị và phục hồi, và toàn bộ sự tập trung và năng lượng của tôi đang dồn vào đó. Những gì xảy ra sau đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi".

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ
MU khởi sắc cùng HLV Fletcher: Vẫn nhiều tiếc nuối nhưng đáng mong chờ
MU khởi sắc cùng HLV Fletcher: Vẫn nhiều tiếc nuối nhưng đáng mong chờ

Man United chưa thể tìm được chiến thắng trước Burnley nhưng có nhiều điểm sáng trong trận đấu này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/01/2026 06:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN