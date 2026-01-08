Fletcher tiếc vì MU rơi chiến thắng, xác nhận tiếp tục dẫn dắt "Quỷ đỏ"

Fletcher xác nhận sẽ tiếp tục dẫn dắt MU

Darren Fletcher vừa trải qua trận đấu đầu tiên cùng Man United. Mặc dù chưa thể giúp "Quỷ đỏ" có được thắng lợi trước Burnley nhưng ông thầy người Scotland cho thấy những điểm tươi sáng. Trong buổi họp báo sau trận, Fletcher xác nhận sẽ dẫn dắt Man United trong trận đấu với Burnley tại FA Cup sau đây vài ngày.

Darren Fletcher

"Ban lãnh đạo đội bóng đã chia sẻ rằng tôi sẽ tiếp tục cầm đội trong ngày Chủ nhật (11/1). Thực ra, ý tưởng đó đã có ngay trong ngày thứ hai (5/1) nhưng thời điểm ấy, tôi muốn tập trung tối đa cho trận đấu với Burnley. Còn bây giờ, tôi sẽ tập trung toàn bộ năng lượng cho trận đấu tiếp theo".

Khi được hỏi về cuộc đối đầu với Burnley, Fletcher chia sẻ. "Các cầu thủ đã chơi tốt và đáng nhẽ chúng tôi phải có được 3 điểm. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, sút 30 lần, hai lần bóng bị phá trên vạch vôi, một bàn không được công nhận. Tôi chưa xem lại nhưng tôi không đồng ý lắm với quyết định của trọng tài trong tình huống này.

Tất nhiên, mọi thứ không phải là hoàn hảo. Chúng tôi tiếp cận trận đấu quá chậm. Mặc dù vậy, hai bàn thắng quá tuyệt vời. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhưng tôi hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện".

Không tiếc lời khen Sesko

Khi được hỏi về màn trình diễn của Benjamin Sesko, ông thầy người Scotland không tiếc lời khen dành cho cậu học trò. "Tôi rất vui với phong độ của Sesko. Hôm qua, tôi đã nói chuyện riêng với cậu ấy. Tôi cho Sesko xem lại những bàn thắng của chính cậu ấy.

Tôi muốn cậu ấy lấy lại sự tự tin và các đồng đội phải chuyền bóng cho Sesko nhiều hơn. Mọi thứ đã diễn ra như vậy trong trận đấu này. Sesko có được 2 bàn thắng rất đẹp. Điều đó thật tuyệt vời".

Khi được hỏi về khả năng dẫn dắt Man United lâu dài, Fletcher không ngần ngại chia sẻ. "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ đến chuyện giữ công việc này lâu dài. Tôi chỉ đang tập trung vào nhiệm vụ trước mắt và công việc được giao cho trận đấu này và trận đấu vào Chủ nhật. Có rất nhiều việc cần chuẩn bị và phục hồi, và toàn bộ sự tập trung và năng lượng của tôi đang dồn vào đó. Những gì xảy ra sau đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi".