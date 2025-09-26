Người đẹp "vén váy", có VĐV hở "vòng 1": Tranh cãi giới hạn tế nhị trong pickleball

Trong những ngày gần đây, làng pickleball Việt Nam lại rộn ràng với một “cơn bão” dư luận xoay quanh trang phục thi đấu của các vận động viên nữ. Một hình ảnh cô gái trẻ xinh đẹp, mặc chân váy xếp ly ngắn và thoải mái “vén váy” trên sân khiến gần 1 triệu người xem và hàng ngàn bình luận tranh luận kịch liệt.

Sự việc tưởng chừng đơn giản này lại hé lộ rất nhiều góc khuất về văn hóa thể thao, chuẩn mực xã hội và quyền tự do cá nhân trong một bộ môn thể thao mới như pickleball.

Hình ảnh về nữ VĐV "vén váy" đang được đông đảo người hâm mộ tương tác trên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Sự kiện trang phục gây tranh cãi không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn ở quốc tế. Trong một sự kiện pickleball ở Mỹ, Dominika Julliet, nữ VĐV bị Ban tổ chức nhắc nhở phải mặc thêm áo che phủ "vòng 1" khi tập luyện, sau khi một nữ vận động viên khác phản ánh trang phục của cô "quá gây phân tâm" vì để hở quá nhiều phần ngực.

Dù bộ đồ của Julliet là sản phẩm của một thương hiệu thể thao, rất phổ biến trong làng pickleball và cũng được nhiều vận động viên khác mặc, cô vẫn bị yêu cầu che thêm phần ngực dù có bệnh về trao đổi nhiệt khiến việc mặc thêm áo trở nên khó chịu và tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe.

Julliet tiết lộ, trang phục thoáng mát là cách để đảm bảo an toàn khi thi đấu. Sự thiếu đồng cảm từ ban tổ chức khiến câu chuyện không còn xoay quanh thời trang, mà trở thành vấn đề nhân quyền và tôn trọng cá nhân.

Dominika Julliet từng bị ban tổ chức cảnh báo vì mặc trang phục hở hang "vòng 1", dấy lên nhiều tranh cãi

📏 Quy định hiện hành về trang phục pickleball

Theo luật chính thức của USA Pickleball, trang phục phải đảm bảo an toàn và tránh gây phân tâm, ví dụ không được mặc đồ cùng màu với trái bóng, trong khi hoa văn và hình in phải "đúng mực". Ban tổ chức có quyền yêu cầu thay đổi trang phục phù hợp, nếu không tuân thủ có thể bị xử thua cuộc.

Tuy nhiên, cụm từ “phù hợp” thường được nhắc đến trong hướng dẫn đã vô tình mở ra một khoảng trống. Điều đó khiến mỗi giải đấu, mỗi trọng tài có thể áp đặt tiêu chuẩn khác nhau. Với pickleball, môn thể thao mới, chưa có lịch sử lâu dài như quần vợt hay bóng chuyền, sự thiếu rõ ràng này dễ dẫn đến các quyết định mang màu sắc chủ quan, thậm chí định kiến giới.

⚖️ Pickleball giữa ngã rẽ, bảo thủ hay tự do?

Tranh cãi về trang phục thi đấu không phải là lần đầu thể thao thế giới đối diện với vấn đề “thời trang thi đấu”. Bóng chuyền bãi biển từng chứng kiến làn sóng chỉ trích về bikini, điền kinh có tranh luận quanh bộ đồ ôm sát, còn quần vợt không ít lần rơi vào cảnh nữ VĐV bị phạt vì “khác biệt” trong trang phục.

Pickleball là môn thể thao mới mẻ, giao thoa giữa tennis, bóng bàn, cầu lông, lại càng thu hút nhiều đối tượng từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Trong bối cảnh này, trang phục có thể là một phần giúp VĐV thể hiện cá tính, tiếp thêm sự tự tin khi thi đấu.

Một số VĐV khác đã công khai ủng hộ quyền được lựa chọn trang phục. Họ khẳng định pickleball cần giữ tinh thần “mở”, bởi sức hút của môn này chính là sự thân thiện, cởi mở và tính cộng đồng. Nếu các quy định khắt khe biến sân chơi thành nơi phán xét, pickleball có thể đánh mất nét đặc trưng hấp dẫn vốn giúp nó lan rộng toàn cầu.

🤔 Đâu là giới hạn “tế nhị”?

Hai câu chuyện về trang phục nhưng chạm đến vấn đề lớn hơn, thể thao có nên trở thành tấm gương phản chiếu định kiến xã hội về giới và hình thể?

Nhiều chuyên gia cho rằng, để pickleball tiếp tục phát triển bền vững, các quy định cần rõ ràng và công bằng hơn, thay vì dựa trên sự mơ hồ của từ “tế nhị”. Một bộ trang phục không nên là lý do để hạn chế sự tự tin, càng không thể là cái cớ để phán xét cá nhân.

Sự việc này có thể là giúp pickleball tạo ra cuộc cách mạng mới, môn thể thao toàn cầu cần được xây dựng trên nền tảng tôn trọng, đồng cảm và cần có quy định cụ thể hơn.