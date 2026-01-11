Xác định đội đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam thêm áp lực

Trận U23 Syria thắng U23 Qatar 1-0 sáng nay 11/1 xác định đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp này lại không thuộc về một trong 2 đội bóng góp mặt trong trận đấu. Đội được hưởng lợi là U23 Nhật Bản.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, "Samurai xanh" có 6 điểm (thắng U23 UAE 3-0, đánh bại U23 Syria 5-0) và đứng đầu bảng B. Xếp sau U23 Nhật Bản lần lượt là U23 UAE và U23 Syria (cùng 3 điểm). U23 Qatar chắc chắn bị loại (cùng U23 Lebanon).

U23 Nhật Bản là đội đầu tiên vào tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Ở lượt trận cuối, U23 UAE và U23 Syria đối đầu trực tiếp với nhau. Điều này đồng nghĩa sẽ chỉ có tối đa 1 trong 2 đội đuổi kịp U23 Nhật Bản về điểm số. Kịch bản 3 đội đứng đầu có cùng 6 điểm chắc chắn không xảy ra ở bảng B.

Bên cạnh đó, do đã thắng cả U23 UAE và U23 Syria, U23 Nhật Bản chắc chắn đứng đầu bảng kể cả trong trường hợp thua U23 Qatar ở lượt trận cuối.

Việc U23 Nhật Bản trở thành đội đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng cũng đặt ra thử thách cụ thể cho U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò được đặt vào tình huống rõ ràng để có sự tính toán ở trận gặp U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Việt Nam cần đứng đầu bảng nếu muốn tránh U23 Nhật Bản.

Theo cục diện bảng A, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam rất cao. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội chỉ bị loại trong trường hợp thua với cách biệt trên 3 bàn hoặc tỷ số 0-3. Tuy nhiên, khi xác định được đội đầu bảng B là U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam cần tính toán nhiều hơn việc giành quyền đi tiếp.

Rõ ràng U23 Nhật Bản vượt trội các đối thủ còn lại tại bảng B và thể hiện được đẳng cấp của ứng viên vô địch. Chạm trán đối thủ mạnh nhất giải ở vòng tứ kết rõ ràng là thử thách khó nhất. Do đó, người hâm mộ kỳ vọng U23 Việt Nam đứng đầu bảng để tránh nhánh đấu có độ khó cao này.

Để làm được điều đó, U23 Việt Nam phải có điểm trước U23 Ả Rập Xê Út. Nếu thất bại ở trận đối đầu trực tiếp với đội chủ nhà, U23 Việt Nam vẫn có cơ hội đứng đầu bảng, với điều kiện là thua với cách biệt không quá 1 bàn đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.