Bi hài pickleball: Vợ đánh cặp với chồng, bị mắng nhiều hơn số lần chạm bóng

🤼 Môn thể thao hấp dẫn nhưng cũng nhiều áp lực

Pickleball, môn thể thao đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam, mang lại nhiều tiếng cười và năng lượng tích cực. Tuy nhiên, không ít chị em “newbie” (người mới chơi) khi lên sân cùng chồng lại thường xuyên phải chịu áp lực tâm lý nặng nề.

Nhiều cô vợ mới chơi pickleball lên mạng than vãn vì bị mắng nhiều hơn số lần chạm bóng khi đánh đôi với chồng. Ảnh minh hoạ

Việc kỹ thuật chưa thuần thục, nhiều lúc đánh hỏng khiến họ bị chồng mắng mỏ, trách móc ngay trên sân. Thú vui thể thao dần trở nên căng thẳng, khiến nhiều người muốn bỏ cuộc ngay từ những ngày đầu tập.

Chị Hương ở Hà Nội chia sẻ: “Chồng tôi thường chì chiết mỗi khi tôi đánh hỏng bóng. Anh ấy chơi giỏi hơn, tranh đỡ hết phần tôi, đến lượt đánh hỏng thì mắng ngay. Có cảm giác như bị mắng nhiều hơn số lần chạm bóng. Mỗi lần vậy tôi chỉ muốn bỏ cuộc, mất hết hứng thú”. Câu chuyện này không hiếm gặp trong cộng đồng pickleball Việt, nhiều bình luận trên mạng đều nói về nỗi khổ tâm và áp lực khi chơi đôi cùng chồng nhưng kỹ thuật còn yếu, phải chịu nhiều “đòn công kích” tinh thần.

⚖️ Mâu thuẫn từ sự lệch trình độ

Theo anh Minh, một người chơi pickleball lâu năm ở Đà Nẵng, việc đánh đôi với người trình độ khác biệt tạo ra không ít căng thẳng. “Nhiều khi tôi nóng vội, nên đánh hỏng. Xong trận tôi phải né người đánh cặp cả tuần, nếu là vợ thì căng thẳng hơn nhiều”. Điều này cho thấy pickleball cũng có lắm góc khuất hậu trường.

Áp lực từ việc chồng đòi hỏi và thiếu sự kiên nhẫn khiến nhiều chị em không thể phát triển kỹ thuật thoải mái, dẫn đến vòng luẩn quẩn đánh hỏng, bị mắng, stress, dẫn đến mất hứng chơi. Một vài clip hài hước về chồng vô tình đánh bóng trúng đầu vợ cũng nhanh chóng lan truyền, đó thật sự là hình ảnh bi hài.

Cùng phái nữ chơi với nhau, nhưng VĐV mới vào nghề cũng vẫn có thể bị người đánh cặp mắng mỏ

😔 Áp lực tâm lý khiến nhiều chị em muốn bỏ cuộc

Một trong những vấn đề đáng báo động là nhiều chị em newbie khi chơi cùng chồng có cảm giác bị cô lập và tổn thương tinh thần. Họ không được động viên, ngược lại còn bị cằn nhằn mỗi khi đánh sai. "Chơi cùng chồng mà bị mắng hoài, tôi chỉ muốn bỏ cuộc", nhiều bình luận từ chị em chia sẻ đều diễn tả cảm xúc này. Có thể nói áp lực này ảnh hưởng lớn đến tâm lý, làm giảm sự hứng khởi và khả năng tiến bộ của người chơi.

Chuyên gia thể thao cho rằng, pickleball là môn cần sự phối hợp, động viên lẫn nhau nhiều hơn là sự chỉ trích. Các cặp đôi nên xây dựng tinh thần đồng đội, dành cho nhau sự kiên nhẫn và hỗ trợ, giúp nhau vượt qua bước đầu khó khăn để cùng tiến bộ. Nếu không, môn thể thao hào hứng này rất dễ trở thành nguyên nhân khúc mắc trong hôn nhân.

Để giảm áp lực và giữ cho pickleball trở thành sân chơi vui vẻ, các cặp vợ chồng trước tiên, người mới chơi cần dành thời gian luyện tập kỹ thuật cá nhân trước khi tham gia đánh đôi để tăng sự tự tin.

Xây dựng giao tiếp tích cực trên sân, tránh gắt gỏng, nổi đoá ngay khi có lỗi. Học cách chấp nhận và động viên nhau, nhìn lỗi sai như bài học, không phải cơ hội để trách móc. Dành thời gian chơi với nhiều người khác để nâng cao kỹ năng và bình tâm tinh thần hơn.

Việc chơi cùng người bạn đời nên là niềm vui gắn bó, khích lệ nhau tiến bộ chứ không phải là nơi cho những căng thẳng và áp lực. Qua những câu chuyện bi hài, hy vọng các cặp đôi sẽ tìm được tiếng nói chung, biến sân chơi trở thành niềm vui thật sự.