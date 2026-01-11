Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Việt Nam nhận mệnh lệnh quan trọng: Phải tuyệt đối tránh điều này

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

U23 Việt Nam nhận mệnh lệnh phải tuyệt đối tuân thủ ở trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út để tránh kịch bản cay đắng trong quá khứ.

Tối qua (10/1), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn trực tiếp tham gia cuộc họp với U23 Việt Nam để động viên và giao nhiệm vụ trước trận đấu quan trọng gặp U23 Ả Rập Xê Út. Ông Trần Quốc Tuấn nhắc nhở thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải giữ sự tập trung cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan.

Lý do lãnh đạo VFF nhấn mạnh điều này chính là ký ức cay đắng trong quá khứ mà chính các cầu thủ U23 Việt Nam từng trải qua. Tại giải U20 châu Á năm 2023, U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thắng 2 trận, giành 6 điểm nhưng vẫn bị loại chỉ vì thua ở lượt trận cuối.

U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.

Đội hình U20 Việt Nam khi đó có nhiều cầu thủ hiện khoác áo U23 Việt Nam như Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Cao Văn Bình, Lê Văn Hà, Nguyễn Đức Anh. Trải qua 2 năm phát triển cả ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển, Chủ tịch VFF tin rằng các cầu thủ có đủ kinh nghiệm và ý thức trách nhiệm để không đánh mất lợi thế.

“Khi chúng ta ở trong trạng thái tốt, đối thủ sẽ phải chịu áp lực nhiều hơn. Nếu tổ chức tốt và thực hiện đúng kế hoạch, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn”, ông Trần Quốc Tuấn nhắc nhở thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam rất cao. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội chỉ bị loại trong trường hợp thua với cách biệt trên 3 bàn hoặc tỷ số 0-3. Tuy nhiên, khi xác định được đội đầu bảng B là U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam cần tính toán nhiều hơn việc giành quyền đi tiếp.

Rõ ràng U23 Nhật Bản vượt trội các đối thủ còn lại tại bảng B và thể hiện được đẳng cấp của ứng viên vô địch. Chạm trán đối thủ mạnh nhất giải ở vòng tứ kết rõ ràng là thử thách khó nhất. Do đó, người hâm mộ kỳ vọng U23 Việt Nam đứng đầu bảng để tránh nhánh đấu có độ khó cao này.

Để làm được điều đó, U23 Việt Nam phải có điểm trước U23 Ả Rập Xê Út. Nếu thất bại ở trận đối đầu trực tiếp với đội chủ nhà, U23 Việt Nam vẫn có cơ hội đứng đầu bảng, với điều kiện là thua với cách biệt không quá 1 bàn đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.

Xác định đội đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam thêm áp lực
Xác định đội đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam thêm áp lực

U23 Nhật Bản trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2026, đặt ra cho U23 Việt Nam tình huống cần tính toán.

Bấm xem >>

Theo Minh Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

11/01/2026 06:00 AM (GMT+7)
