Tay vợt tennis và pickleball Lê Công Tiển qua đời

Tay vợt 31 tuổi bị đột quỵ hôm 7/1 khi đang tham gia giao thông. Anh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện tại TP HCM. Tuy nhiên, đã không có phép màu xảy ra.

Sự ra đi đột ngột của VĐV này gây bất ngờ, để lại nhiều thương tiếc trong làng tennis, pickleball Việt Nam. Anh trước đó không có bất cứ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe.

Lê Công Tiển trên sân quần vợt. Ảnh: FBNV

Công Tiển từng theo học Đại Học Thể dục Thể thao TP HCM, và là gương mặt quen thuộc trong làng thể thao nước nhà, nổi bật ở môn quần vợt. Anh được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng của đội Quân đội, sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp. Công Tiển hiện đứng thứ 17 đơn nam theo bảng thứ bậc Liên đoàn quần vợt Việt Nam.

Khi phong trào pickleball nở rộ, tay vợt 31 tuổi chuyển sang chơi cả môn thể thao này. Anh là nhân tố quan trọng của CLB pickleball Zorba X, sát cánh cùng Lý Hoàng Nam đánh đôi.

Ngoài việc thi đấu giải cùng nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam, Công Tiển còn tham gia công tác giảng dạy.

Cách đây vài ngày, Công Tiển còn dự lễ cưới của tay vợt Nguyễn Văn Phương. Anh đang dự tính tham gia một giải pickleball lớn, quy tụ nhiều tay vợt có tên tuổi trong vài ngày tới.

Đột quỵ là tình trạng thiếu máu cục bộ hoặc đột quỵ xuất huyết xảy ra khi nguồn cung cấp máu đến não bị gián đoạn. Trong đó đột quỵ do thiếu máu não cục bộ (chiếm khoảng 80%) và đột quỵ xuất huyết (chiếm khoảng 20%).

Dù đột quỵ có thể xảy ra trong nhiều hoàn cảnh, một số người có thể gặp phải tình trạng này trong khi tập luyện thể thao, đặc biệt là với các môn thể thao có cường độ vận động nhanh và đột ngột như pickleball.