HLV Amorim gây sốt khi trở lại Bồ Đào Nha, bị hỏi khó về MU và tương lai

Sự kiện: Premier League 2025-26 Ruben Amorim Manchester United

Sáu ngày sau quyết định sa thải gây sốc của MU, Ruben Amorim đã rời nước Anh để trở về Bồ Đào Nha. Trong khi đó, ban lãnh đạo đội bóng vẫn tiếp tục cân nhắc các phương án cho vị trí HLV tạm quyền đến hết mùa giải.

   

HLV Amorim gây sốt khi trở lại Bồ Đào Nha, bị hỏi khó về MU và tương lai

Tối thứ Bảy, HLV Ruben Amorim đã trở lại quê nhà Bồ Đào Nha chỉ 5 ngày sau khi bị MU sa thải. Thời xuất hiện tại sân bay Humberto Delgado (Lisbon) cùng con trai, nhà cầm quân 40 tuổi lập tức trở thành tâm điểm của giới truyền thông. 

Amorim bị cánh phóng viên "bao vây" khi trở lại Bồ Đào Nha

Amorim bị cánh phóng viên "bao vây" khi trở lại Bồ Đào Nha

Theo ghi nhận từ CNN Bồ Đào Nha, phóng viên đã liên tiếp đặt câu hỏi cho Amorim: “Manchester có phải là nỗi thất vọng với ông?”, “Khi nào ông sẽ trở lại làm việc, đã có lời mời nào chưa?”, “Liệu ông có trở lại Bồ Đào Nha để dẫn dắt một đội bóng?”. Dù vậy, ông chỉ im lặng,  mỉm cười và lên xe rời khỏi sân bay.

Hồi đầu tuần, Amorim từng xuất hiện cùng vợ Maria Joao Diogo tại căn biệt thự ở Cheshire, với vẻ ngoài thoải mái và tươi cười, như thể đã trút bỏ được nhiều áp lực sau quãng thời gian ngắn ngủi và đầy sóng gió tại MU.

Hợp đồng của Amorim được cho là có điều khoản đền bù lên tới 12 triệu bảng nếu ông bị sa thải trước tháng 11, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ chính xác gói bồi thường mà ông sẽ nhận được.

Quyết định sa thải Amorim được đưa ra sau cuộc gặp căng thẳng giữa ông và giám đốc thể thao Jason Wilcox, diễn ra ngay sau trận hòa Wolves 1-1. Theo các nguồn tin, ban lãnh đạo MU cho rằng đội hình đã được đầu tư khoảng 250 triệu bảng trong mùa hè là đủ chất lượng và có thể chơi thứ bóng đá tấn công hơn.

Tuy nhiên, thông điệp này được cho là đã vấp phải phản ứng dữ dội từ Amorim. Sau đó, ông chính thức bị chấm dứt hợp đồng sau trận hòa Leeds United 1-1.

Fernandes gặp gỡ trợ lí thân cận của Amorim

Ở một diễn biến khác, Bruno Fernandes được bắt gặp ngồi uống cà phê cùng Carlos Fernandes – trợ lý thân cận của Amorim – chỉ 1 ngày sau thời điểm HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải. Cuộc gặp diễn ra hôm thứ Ba, với Bruno Fernandes cố gắng tránh ống kính máy ảnh bằng cách trùm kín mặt bằng mũ áo.

Bruno Fernandes gặp gỡ trợ lí thân cận của Amorim

Bruno Fernandes gặp gỡ trợ lí thân cận của Amorim

Carlos Fernandes là thành viên đầu tiên trong ban huấn luyện lên tiếng nói lời tri ân MU và người hâm mộ, sau khi Amorim bị sa thải. Thông qua Instagram cá nhân, vị chuyên gia này cho hay:

“Cảm ơn MU. Cảm ơn những cầu thủ đẳng cấp thế giới mà tôi vinh dự được huấn luyện và học hỏi. Cảm ơn các thành viên trong đội ngũ đã dành cho chúng tôi sự ủng hộ thực sự. Cảm ơn các cổ động viên đã luôn đứng bên chúng tôi.

Cuối cùng, làm việc tại một câu lạc bộ có tầm vóc như thế này không chỉ thử thách kiến thức chuyên môn của bạn, mà còn bộc lộ bản lĩnh và nhân cách. Một chương đặc biệt trong cuộc đời tôi. Tự hào khi được phục vụ MU trên cương vị trợ lý HLV".

Rộ tin HLV Amorim hồi hương thay thế Mourinho, dẫn Benfica dự Cúp C1
Rộ tin HLV Amorim hồi hương thay thế Mourinho, dẫn Benfica dự Cúp C1

HLV Ruben Amorim đang được liên hệ với một màn tái xuất chóng vánh trên băng ghế huấn luyện, chỉ ít ngày sau khi bị Manchester United sa thải.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/01/2026 09:22 AM (GMT+7)
