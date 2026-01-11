Đội hạng 6 loại đương kim vô địch FA Cup sốc nhất lịch sử, HLV là em trai Rooney

Cú sốc lớn vừa diễn ra tại vòng 3 FA Cup khi Macclesfield, đội bóng đang chơi ở National League North (giải hạng 6 Anh) đánh bại đương kim vô địch Crystal Palace với tỷ số 2-1 ngay tại sân nhà Moss Rose.

Đội bóng bán chuyên Macclesfield loại đương kim vô địch Crystal Palace, qua đó tạo nên cú sốc lớn nhất lịch sử FA Cup

Hiện tại, Macclesfield xếp thứ 14 National League North, còn Crystal Palace đứng thứ 13 Ngoại hạng Anh - tức hơn đối thủ 117 bậc trên hệ thống giải chuyên nghiệp. Xét riêng về chênh lệch thứ hạng, đây là cú sốc lớn nhất từng được ghi nhận trong 155 năm lịch sử FA Cup.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Macclesfield thi đấu cực kì tự tin để Crystal Palace 2-0 sau 60 phút. Nỗ lực của đại diện Ngoại hạng Anh chỉ giúp họ có bàn danh dự vào phút 90 (Pino lập công), qua đó ngậm ngùi dừng bước.

Crystal Palace hành quân tới Cheshire với lực lượng sứt mẻ vì "bão" chấn thương, đồng thời trải qua chuỗi 8 trận không thắng. Dù vậy, rất ít người tin rằng họ sẽ bị loại. Trớ trêu hơn, chỉ cách đây chưa đầy 8 tháng, thầy trò HLV Oliver Glasner còn ăn mừng chức vô địch FA Cup - danh hiệu đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Dẫn dắt Macclesfield là HLV John Rooney, 35 tuổi, em ruột cựu tiền đạo nổi tiếng Wayne Rooney. Trong ngày đội bóng của John tạo kỳ tích, chân sút vĩ đại nhất lịch sử MU cũng góp mặt với tư cách phóng viên đưa tin và không giấu nổi xúc động khi phỏng vấn em trai.

Chiến thắng này càng trở nên đặc biệt nếu biết, Macclesfield mới trở lại các hạng đấu chuyên nghiệp Anh từ mùa 2021/22, sau khi tiền thân của họ là CLB Macclesfield Town tuyên bố phá sản vì khủng hoảng tài chính.

Bên cạnh đó, vào hôm 16/12, đội bóng cũng hứng chịu nỗi đau lớn khi tiền đạo Ethan McLeod qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

HLV trưởng Macclesfield, John Rooney trò chuyện với anh trai Wayne Rooney sau kỳ tích lịch sử