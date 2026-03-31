Người đẹp UFC như "lạc vào thế giới khác" khi bị đối thủ siết cổ bất tỉnh

Một khoảnh khắc rợn người tại UFC đã khiến khán giả chết lặng, Maycee Barber gục xuống bất tỉnh sau cú đấm nặng như búa bổ, trước khi bị siết cổ trong trạng thái không còn khả năng kháng cự.

Barber (áo trắng) gục xuống sau cú đấm búa bổ, cô sau đó rơi vào trạng thái tạm "mất ý thức" vì bị siết cổ

Cú knock-out ám ảnh và phản xạ “kết liễu” lạnh lùng

Trận đấu tại sự kiện UFC Fight Night ở Seattle (Mỹ) cuối tuần qua nhanh chóng biến thành cơn ác mộng với Barber. Đang sở hữu chuỗi 7 trận thắng, võ sĩ người Mỹ bước vào cuộc đấu với sự tự tin cao độ. Nhưng chỉ một khoảnh khắc lơ là, mọi thứ sụp đổ.

Giữa hiệp 1, Alexa Grasso tung cú đấm tay trái cực mạnh trúng đích. Barber lập tức mất ý thức, đôi chân khuỵu xuống trước khi đổ gục xuống sàn.

Trong MMA, bản năng không cho phép do dự. Grasso lao tới, khóa siết cổ đối thủ nhằm đảm bảo chiến thắng tuyệt đối. Nhưng hình ảnh một võ sĩ gần như đã bất tỉnh vẫn bị siết khiến khán giả không khỏi rùng mình.

Trọng tài Mike Beltran lập tức can thiệp, dừng trận đấu trong tích tắc. Barber khi đó nằm ngửa, mắt mở nhưng vô hồn, một hình ảnh khiến cả nhà thi đấu lặng đi.

Khoảnh khắc “lạc vào thế giới khác”

Sau khi được tách ra, Barber vẫn trong trạng thái mất phương hướng. Cô nắm lấy chân trọng tài, rồi được đặt nằm xuống sàn khi các nhân viên y tế lập tức vào cuộc.

Những giây phút đó khiến người xem thực sự lo lắng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả mô tả cảnh tượng như “đi sang một thiên hà khác”, hay “một trong những pha kết thúc đáng sợ nhất từng thấy”.

Chỉ đến khi được đỡ dậy, Barber mới dần lấy lại nhận thức, nhưng ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đó là cái giá khắc nghiệt của võ đài MMA, nơi một khoảnh khắc có thể thay đổi tất cả.

Chiến thắng xứng đáng cho Alexa (áo đen)

Với Alexa Grasso, đây là màn trở lại đầy ý nghĩa. Cựu vô địch từng gây chấn động khi đánh bại Valentina Shevchenko năm 2023, nhưng sau đó đánh mất đai và trải qua giai đoạn chững lại.

“Tôi đã tập rất nhiều jiu-jitsu và muốn kết thúc bằng submission (khóa, siết). Tôi rất hạnh phúc vì đã làm được”, Grasso chia sẻ sau trận.

Màn trình diễn ấn tượng này giúp cô nhận thêm khoản thưởng 100.000 USD và quan trọng hơn, khẳng định sự trở lại của một ứng viên hàng đầu.