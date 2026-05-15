Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Aston Villa vs Liverpool
Bruno Fernandes tiếc nuối vì MU hụt Declan Rice, hé lộ ý định tương lai

Sự kiện: Bóng đá Premier League 2025-26 Bruno Fernandes

Được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá, Bruno Fernandes không né tránh bất kỳ câu hỏi nào về MU. Đội trưởng người Bồ Đào Nha thừa nhận anh tiếc nuối khi Declan Rice chọn Arsenal, đồng thời khẳng định khát khao chinh phục Premier League và Champions League cùng “Quỷ đỏ” vẫn chưa bao giờ nguội lạnh.

   

Trong cuộc phỏng vấn với Hiệp hội Nhà báo Bóng đá, Bruno Fernandes công khai bày tỏ sự tiếc nuối khi MU không thể chiêu mộ Declan Rice. Theo tiền vệ người Bồ Đào Nha, ngôi sao tuyển Anh là mẫu cầu thủ hoàn hảo dành cho Old Trafford.

Fernandes được Hiệp hội Nhà báo Bóng đá bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm

Fernandes nói: “Tôi luôn nói rằng Rice là một cầu thủ sinh ra để chơi cho MU, tôi thực sự rất buồn khi cậu ấy chọn đến Arsenal. Tôi luôn nghĩ anh ấy sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho câu lạc bộ của chúng tôi”.

Rice từng nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu của MU vào năm 2021, thời điểm Ole Gunnar Solskjaer muốn nâng cấp tuyến giữa. Tuy nhiên, thương vụ không thành hiện thực và đội chủ sân Old Trafford chuyển hướng sang Raphael Varane. Hai năm sau, Rice cập bến Arsenal với mức phí ban đầu 100 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí, trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất năm 2023.

Bên cạnh câu chuyện về Rice, Fernandes cũng lên tiếng về tương lai và tham vọng của bản thân tại MU sau mùa giải nhiều biến động. Dù đội bóng trải qua không ít khó khăn, tiền vệ 31 tuổi khẳng định anh chưa bao giờ đánh mất khát khao chinh phục các danh hiệu lớn.

Fernandes thừa nhận: “Tôi rất tệ trong việc che giấu cảm xúc của mình. Tôi thực sự thể hiện những gì mình cảm thấy và tôi không sợ điều đó. Một số người đón nhận theo hướng tích cực, số khác thì không, nhưng tôi không thể thay đổi con người mình”.

Đội trưởng của MU cũng nhấn mạnh tình cảm đặc biệt với sân Old Trafford và người hâm mộ: “Tôi thực sự cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ từ người hâm mộ mỗi khi bước ra sân Old Trafford bởi vì họ tin tưởng tôi như một người con của họ”.

Dù đã giành FA Cup và Carabao Cup cùng MU, Fernandes khẳng định mục tiêu của anh vẫn là những đỉnh cao lớn nhất: “Điều tôi muốn đạt được là vô địch giải đấu quốc nội và vô địch Champions League”.

Mùa giải xuất sắc đưa Fernandes vào hàng ngũ huyền thoại

Mùa giải năm nay chứng kiến Fernandes tiếp tục là điểm sáng lớn nhất của MU. Anh được Hiệp hội Nhà báo Bóng đá bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm, qua đó sánh vai cùng những huyền thoại như Wayne Rooney, George Best, Bobby Charlton, Cristiano Ronaldo, Teddy Sheringham hay Roy Keane.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đã sở hữu 19 pha kiến tạo và vẫn còn hai trận đấu để cải thiện thành tích. Fernandes đặc biệt nhắc đến đường chuyền cho Bryan Mbeumo trong trận derby Manchester như một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mùa giải.

Anh chia sẻ: “Đôi khi việc tạo ra khoảng trống và đưa bóng chính xác vào vị trí mình muốn còn khó hơn cả những pha chạy chỗ dài 40 hoặc 50 mét. Nhưng đó là điều tôi luôn cố gắng làm để giúp đội bóng”.

Sau tất cả những biến động, Fernandes vẫn cho thấy hình ảnh của một thủ lĩnh giàu cảm xúc nhưng đầy tham vọng. Và dù MU còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đội trưởng người Bồ Đào Nha vẫn khẳng định anh muốn tiếp tục chiến đấu để đưa đội bóng trở lại thời kỳ huy hoàng.

Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/05/2026 17:59 PM (GMT+7)
